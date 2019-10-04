Владислав Синица надеется на суд божий

Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный Пресненским районным судом блогеру Владиславу Синице за твит о детях силовиков 3 сентября. Сторона защиты указывала на несостоятельность экспертиз сообщения Синицы в Twitter о том, что детям росгвардейцев угрожает опасность из-за жестких действий силовиков на акциях протеста, и на то, что правоохранители незаконно включали телефон блогера после опечатывания. Гособвинитель объяснил эти действия необходимостью ознакомить понятых с аппаратом осужденного, а также настоял на том, что у блогера был преступный умысел. Владислав Синица по видеосвязи из СИЗО выразил надежду на то, что его дело будет рассмотрено Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Но сначала защита подаст кассацию на решение Мосгорсуда в России.

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Мосгорсуд оставил в силе приговор Пресненского районного суда блогеру Владиславу Синице — пять лет колонии общего режима общего режима за разжигание ненависти либо вражды к группе лиц (ч. 2 ст. 282) — за призыв к применению насилия в отношении детей росгвардейцев. «Приговор Пресненского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения»,— объявила судья Мосгорсуда Ольга Неделина.

«Ждем тогда ЕСПЧ»,— отреагировал блогер.

Владислав Синица в своем последнем слове отказался признать умысел и совершение преступления и выразил надежду на то, что в связи с резонансом вокруг его дела свобода слова «больше никогда не будет попрана».

«Я надеюсь, что помимо этого суда еще идет суд совести, суд божий, общество даст оценку всем этим событиям. Надеюсь, что данное дело выйдет в международную плоскость и будет выведено на уровень ЕСПЧ. Мы еще раз поставим вопрос о том, что у нас является экстремизмом или социальной группой. Мне бы еще раз хотелось, чтобы независимые эксперты могли ознакомиться с делом. Я категорически против трактовок стороны обвинения и подконтрольных им (властям.— “Ъ”) СМИ в трактовке моего умысла. Мне противно, что в нашей стране даже не 37-й год, а охота на ведьм XIII века»,— сказал блогер.

В прениях, которые предшествовали решению суда, адвокат Денис Тихонов обратил внимание на то, что прокурор Анастасия Зверева, исследуя приобщаемые защитой распечатки материалов из интернета, обращала внимание не на их суть, а на случайно попавшую туда контекстную рекламу авиабилетов и «увидела самолетики». На предшествующем заседании 3 октября господин Тихонов также выразил сомнение в «когнитивных способностях» прокурора. Кроме того, он указывал на «подлог» материалов дела, так как предоставленные ему и его подзащитному для ознакомления документы предварительного следствия отличались деталями о месте и времени совершения преступления от тех материалов, которые были направлены из Пресненского суда в Мосгорсуд, что, по его словам, противоречит УПК. Адвокат также обращал внимание на то, что телефон был опечатан 5 августа, а 6 августа, согласно оповещению на устройстве матери Синицы, вышел в сеть. Это также было незаконным действием, отмечал он в беседе с “Ъ”.

На данную реплику отреагировала прокурор Анастасия Зверева, которая пояснила, что телефон действительно включался для изучения понятыми, и это было правомерно. Она также отметила, что согласна с решением Пресненского районного суда, так как Синица, несмотря на позицию защиты, «осознавал», что публикует сообщение в открытом доступе, а довод о том, что запись адресована лишь одному лицу, не может приниматься во внимание, так как «это была не приватная беседа», а публичная, с рядом участников, и отдельные сообщения набрали более 2 тыс. «лайков».

«Пойдем в российскую кассацию — в объединенные суды, которые учреждены уже по новым правилам. Я думаю, что в течение пары-тройки недель подадим заявление»,— сказал “Ъ” адвокат Денис Тихонов.

Блогер Владислав Синица был задержан 3 августа по подозрению в призыве к расправе над детьми росгвардейцев. 31 июля он под псевдонимом Макс Стеклов ответил на вопрос одного из пользователей «Твиттера» о целесообразности действий оппозиционеров по деанонимизации силовиков в интернете после протестной акции 27 июля: «Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео (ролики, в которых показаны настоящие убийства.— “Ъ”)». 3 сентября Пресненский районный суд признал Синицу виновным по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц с помощью интернета и угроза применения насилия) и приговорил к пяти годам колонии общего режима.

Владимир Хейфец