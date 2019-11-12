Экс-президент Боливии Моралес прилетел в Мехико

Самолет с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом прилетел в Мехико, передает Reuters. Ранее он объявил, что покидает страну и улетает в Мексику, где ему предоставили убежище. Господин Моралес управлял страной около 14 лет.

После прибытия в Мехико Эво Моралес заявил, что решение Мексики дать ему политическое убежище «спало ему жизнь». Господин Моралес также сообщил, что намерен заниматься политикой до тех пор, пока он жив, и не изменится из-за событий, которые произошли в его стране.

Напомним, 10 ноября Эво Моралес ушел в отставку на фоне протестов в стране, которые начались после итогов президентских выборов, на которых он победил своего основного соперника — Карлоса Месу. Ухода господина Моралеса потребовали вооруженные силы. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя Сената Жанин Аньес.

МИД России с тревогой воспринял отставку Эво Моралеса. Ведомство призвало все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности». Президент США Дональд Трамп назвал уход господина Моралеса важным событием для демократии, а также сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле.

Об отставке Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».

Что писали об этом зарубежные СМИ — в подборке “Ъ”.