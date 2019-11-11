Трамп назвал отставку президента Боливии сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Отставка президента Боливии Эво Моралеса — важное событие для демократии в Западном полушарии, заявил президент США Дональд Трамп. Он назвал это сигналом для режимов Венесуэлы и Никарагуа.

По словам президента США, после 14 лет правления господина Моралеса граждане получили возможность быть услышанными. «США аплодируют боливийскому народу за требование свободы и боливийским военным за то, что выполняют клятву защищать не только конкретного человека, но и конституцию Боливии»,— говорится в заявлении господина Трампа, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США также отметил, что события в Боливии являются сигналом для «нелегитимных режимов» в Никарагуа и Венесуэле. Дональд Трамп заявил, что «демократия и воля людей всегда будут одерживать победу». «Сейчас мы на шаг ближе к полностью демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию»,— заявил Дональд Трамп.

Напомним, Эво Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

Об уходе Эво Моралеса читайте в материале “Ъ” «Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах».