МИД России с тревогой воспринял отставку президента Боливии

Россия с тревогой воспринимает развитие ситуации в Боливии, где президент страны Эво Моралес после 14 лет правления ушел в отставку, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИДа. Ведомство призывает все политические силы страны к «здравомыслию и ответственности».

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота»,— сказано в сообщении.

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Министерство рассчитывает, что «ответственный подход» будет проявлен соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями.

Напомним, господин Моралес подал в отставку после того, как вооруженные силы страны потребовали его ухода. Она произошла на фоне акций протеста после недавнего проведения президентских выборов, на которых победил господин Моралес. Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

Подробнее о ситуации в Боливии — в публикации “Ъ”.