АЗС перепишут технические нормативы

Заправщики не согласились с оценкой Минпромторга по масштабам недолива топлива. 10 ноября министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью «РИА Новости», что каждая пятая АЗС в стране допускает нарушения, даже если предупреждена о проверке. В Независимом топливном союзе, объединяющем владельцев небольших заправок, “Ъ FM” заявили, что не понимают, откуда у ведомства такие данные. Игроки рынка полагают, что власти пытаются подготовить почву для ужесточения ответственности за недолив. Откуда взялись цифры, которыми оперирует Мантуров? И для чего делаются такие заявления? Разбирался Григорий Колганов.

Почти в 20% случаев заправочные станции недоливают топливо, хотя имеют возможность даже подготовиться к проверке, заявил Денис Мантуров, приводя данные Росстандарта. Эту цифру со ссылкой на то же ведомство давала в сентябре газета «Известия»: были проинспектированы 200 АЗС, на 39 выявили нарушения. Насколько релевантны такие данные?

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Согласиться с ними готов руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Летом его организация проводила собственный мониторинг и, например, в столичном регионе, получила гораздо более впечатляющие данные о масштабах недолива: «Самая большая проблема, как показал наш мониторинг от Санкт-Петербурга до Севастополя, наблюдается в Московском регионе: 30% АЗС недоливают больше 3%, 23% АЗС — больше 5% и 11% АЗС — больше 10%».

А вот эксперт общественной организации «Гражданский контроль качества топлива» Алексей Смирнов сомневается в объективности такой цифры. Он уверен, что получить реальную картину с недоливом топлива на российских заправках физически невозможно: «У меня есть другие цифры УВД, и у них уровень недолива составляет порядка 10%. Могут быть две проблемы, связанные с недоливом. Первая — техническая, когда колонка сломалась, и вы видите нехватку топлива. Вторая, когда вносятся изменения в программу.

В этом случае вы никогда не “поймаете” недолив.

Как только вы сказали, что будете делать контрольный замер, тут же операторы включат кнопочку и программа заработает как надо. УВД как раз выявляло проблему технического характера».

Но если даже эксперты расходятся в оценках масштаба проблемы, зачем власти делают столь громкие заявления? Вот версия президента Независимого топливного союза Павла Баженова: «Это не что иное, как манипуляция данными, абсолютно осознанная и имеющая четкую цель. Минпромторг и Росстандарт сейчас активно продвигают законопроект по оборотным штрафам. И, соответственно, такая манипуляция общественным сознанием делается исключительно с целью усилить и ускорить процесс принятия этого решения».

Действительно, в том же интервью Денис Мантуров перечисляет инструменты, с помощью которых власти намерены бороться с недоливом. В первую очередь это оборотные штрафы для заправок: минимум 500 тыс. руб. при первом нарушении и не менее 2 млн руб. для рецидивистов. А еще глава Минпромторга обещал обновить ГОСТы на топливораздаточные колонки. Эти стандарты вводились еще в советские времена.

Интересно, такое ужесточение ответственности для бизнеса — это забота о потребителях или, скорее, о пополнении казны? Собеседники “Ъ FM” в один голос говорят, что пересмотр технических нормативов на пользу автомобилистам не пойдет. А вот насчет миллионных взысканий мнения разделились.

Например, вице-президент Независимого нефтяного союза Юрий Зуев считает, что положительный эффект будет, как уже случилось с оборотными штрафами за качество топлива: «С качеством уже достаточно серьезно навели порядок.

Любой контроль и штрафы немного повышают ответственность.

Главное, чтобы контролирующие органы не перегибали палку. Для тех методов, с которыми, может быть, они придут проверять, должен быть четкий регламент».

А вот владелица сети региональных АЗС Екатерина Савкина с этим не согласна. Штрафы, по ее мнению, поставят и без того низкорентабельный бизнес уже за грань выживания, при этом пополняться будет не казна, а карманы проверяющих: «Если человек получил такой штраф, это будет однозначное закрытие и уход с рынка.

Недобросовестные АЗС, как обычно, найдут выход из сложившейся ситуации.

Коррупционную составляющую у нас никто не отменял. Это так же, как с ГАИ на дороге: чем дороже штраф, тем больше желание договориться».

Так или иначе, законопроект об оборотных штрафах за недолив топлива уже разработан. По словам Мантурова, наказание может появиться в обновленном Кодексе об административных правонарушениях. Так что скоро станет понятно, про какие овраги забыли власти, пытаясь бороться с нечистыми на руку заправками.

В августе прошлого года Росстандарт сообщал, что количество жалоб на недолив топлива в столичном регионе выросло более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. В абсолютных цифрах масштаб проблемы таков: 58 обращений в 2018 году против 20 жалоб годом ранее.