В недоливе бензина обвинили вредоносную программу

Как стало известно “Ъ”, Федеральная служба безопасности РФ продлила срок следствия по делу об организованном преступном сообществе, действовавшем на территории Ставропольского края с 2012 года и занимавшемся с помощью вирусных программ хищениями средств при продаже бензина и дизельного топлива на АЗС. В криминальной схеме были задействованы 24 фигуранта — как IT-специалисты, так и менеджеры компаний—поставщиков топлива. Необходимость продления срока следствия вызвана тем, что уже два года следствие не может получить результаты компьютерно-технической судебной экспертизы.

Уголовное дело, фигурантами которого стали 24 человека, преимущественно операторы местных АЗС, следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил еще 2 июня 2017 года — по ч. 3 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ). Чекисты получили информацию о том, что в Ставрополье действует организованная группа, которая внедряет на АЗС вредоносные программы, позволяющие недоливать бензин марок АИ-92 «Экто», АИ-95 «Евро», АИ-95 «Экто», АИ-98, а также дизельное топливо марки «Евро». В ходе расследования был задержан некий Андрей Витченко. Он дал признательные показания, рассказав, что разработчик терминалов самообслуживания АЗС Денис Заев создал программу недолива горючего, установленную на ряде колонок АЗС по договоренности с менеджерами этих автозаправок. Управление же вредоносной программой, по словам Андрея Витченко, осуществлялось с сервера, местонахождение которого ему неизвестно. Действовать программа начинала после того, как операторы АЗС на кассовых аппаратах набирали необходимую комбинацию символов. После смены они же программу отключали. При этом вредоносная программа сама уничтожала следы своей деятельности. «Сэкономленные» таким образом бензин и дизтопливо еще раз продавались на АЗС, но уже за наличный расчет. Отметим, что потребители недолива не замечали, поскольку он составлял около 5% от оплаченного объема.

Показания господина Витченко привели к арестам операторов и менеджеров на 17 АЗС, расположенных в девяти районах Ставропольского края. Фигурантам сначала было предъявлено обвинение по ст. 273 УК РФ, однако в конце августа 2017 года УФСБ инкриминировало им также ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а затем и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества или участие в нем).

Теперь версия следствия сводится к тому, что Андрей Заев руководил организованным преступным сообществом (ОПС) и организовал внедрение вредоносной компьютерной программы, а также контролировал объемы похищенных нефтепродуктов. Задачами другого важного фигуранта, менеджера ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Михаила Ковалевского, по материалам дела, были вовлечение в преступную группу менеджеров своей компании, внедрение вредоносной программы, сбор полученных наличных денежных средств и их распределение между членами ОПС. Аналогичная роль, по версии следствия, отводилась и территориальному менеджеру АО «НК "Роснефть" — Ставрополье» Олегу Колпакову.

Всего за пять лет, по данным следствия, обвиняемые похитили благодаря недоливу на автозаправках несколько миллионов рублей. Впрочем, в материалах дела в качестве потерпевших указаны лишь автобаза правительства Ставропольского края, АО «Концерн "Энергомера"», управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю и АО «Ставропольгоргаз». Их убытки от махинаций на АЗС оцениваются соответственно в 120 тыс. руб., 26,6 тыс. руб., 31,1 тыс. руб. и 58,1 тыс. руб.

По словам адвоката господина Заева Руслана Закалюжного, расследование так и не дало ответа на вопрос, где расположен сервер с вредоносной программой, «содержащий информацию об объектах преступных устремлений группы». Не удалось следствию обнаружить и следы использования компьютерной программы. А показания господина Витченко, считает адвокат, были получены с грубейшими нарушениями УПК, в том числе с применением насилия.

Юрий Сенаторов