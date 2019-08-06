«Победе» недолили в Гюмри

Российский низкобюджетный перевозчик «Победа» приостановил продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри на зимний сезон, объясняя это хроническим недоливом топлива в местном аэропорту. Авиационные власти Армении заявляют, что пока не знают о проблеме. Сейчас «Победа» единственная из российских авиакомпаний летает из Москвы в Гюмри десять раз в неделю. Но даже после заморозки этого направления для российских туристов по-прежнему будет доступно высококонкурентное прямое сообщение с Ереваном, отмечают эксперты.

Лоукостер «Победа» (подконтролен «Аэрофлоту») замораживает перелеты в аэропорт Гюмри в Армении с зимнего сезона (начинается в конце октября), сообщили “Ъ” в авиакомпании, уточнив, что продажа билетов по этому направлению уже приостановлена.

По словам источника “Ъ”, решение о приостановке рейсов связано с систематическим недоливом топлива в аэропорту Гюмри. «В аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. “Победа” неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива. До конца летнего сезона “Победа” выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, чтобы не подводить своих клиентов, но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте приостановлена»,— сказал он.

Лоукостер запустил перелеты в Гюмри в декабре 2016 года.

Сейчас «Победа» летает из Москвы в Гюмри (оттуда предлагается перевозка до Еревана) десять раз в неделю, на зиму было запланировано семь рейсов в неделю.

В «Победе» уточнили, что решение компании является вынужденным и принято из-за недолива топлива: «Мы считаем, что все оплаченные услуги должны оказываться в полном объеме». В авиакомпании добавили, что еще анализируют потенциальный ущерб. В Минтрансе запрос “Ъ” перенаправили в «Победу».

Исполняющий обязанности начальника департамента регулирования авиаперевозок комитета гражданской авиации Армении (КГА) Степан Паяслян сообщил “Ъ”, что не располагает информацией о прекращении полетов «Победой» с зимнего сезона. «У нас нет такой информации, такой жалобы, поднятия подобного вопроса, чтобы авиакомпания обратилась к нам, что ей создают преграды... Наоборот, у них есть десять рейсов (в неделю.— “Ъ”), и, насколько нам известно, они планируют расширить свою деятельность»,— сообщил господин Паяслян, уточнив, что разрешение на полеты у авиакомпании «Победа» действует до конца октября. Аэропорт Гюмри не предоставил оперативного комментария.

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что маршрут Москва—Гюмри даже с учетом автобусного плеча до Еревана был одним из наиболее привлекательных.

Но в проигрыше от заморозки прямого сообщения между городами останутся лишь немногочисленные пассажиры, которые направлялись непосредственно в Гюмри, поскольку рейсы в Ереван продолжают многие российские авиакомпании.

«В целом из-за высокой конкуренции на этом направлении сложились хорошие цены, отмена прямых рейсов в Гюмри на доступность Армении не повлияет»,— считает аналитик.

После запрета на прямые полеты из России в Грузию обходные рейсы с пересадкой в Ереване стали основным маршрутом, по которому российские туристы могут добраться в Грузию авиатранспортом.

Татьяна Дятел; Айк Халатян, Ереван