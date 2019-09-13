Росстандарт требует долива бензина

На каждой пятой российской заправке недоливают топливо, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстандарта. Он проверил почти 200 заправок и обнаружил нарушения в 39 случаях, причем как на независимых АЗС, так и на сетевых заправках крупных компаний. Помимо недолива, есть проблемы и с качеством топлива — такие нарушения Росстандарт выявил практически на каждой десятой станции. Впрочем, игроки рынка с этими данными не согласны.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в разговоре с “Ъ FM” заявил, что проблема существует, но не в таких масштабах: «Не нужно воспринимать эти данные как исследование. Это результаты проверок Росстандарта, которые говорят лишь о том, что из этих конкретных 200 заправок на 39-ти были выявлены случаи недолива, и в 9% случаев были выявлены случаи некачественного топлива. Все. Никакой экстраполяции. Выборка этих заправок нерелевантна, потому что это не специальное исследование, когда по конкретному количеству регионов выбиралось по генеральной совокупности в соответствии с методологией, делалась правильно сформулированная выборка и уже проверялась.

Как проверяет Росстандарт? Он не едет на первую попавшуюся заправку. Он едет на заправки либо в соответствии с планом проверок, либо в соответствии с обращением граждан. На мой взгляд, в большей степени здесь речь идет о проверках по обращениям граждан.





Соответственно, эти заправки в определенной группе риска, то есть кому-то что-то не понравилось. К топливной рознице особое внимание у Росстандарта. Мы воспринимаем эту историю исключительно так, что у Росстандарта сейчас кончились думские каникулы, нужно актуализировать тему введения оборотных штрафов за недоливы».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов с такой позицией не согласен. По его словам, проблема системная и касается большинства несетевых АЗС: «Мы делали пару месяцев назад спецпроект ''Большой бензиновый тест'' — на трассе М-4 ''Дон'' мы проехали, я сам лично проехал на автомобиле 52 заправки. Результаты примерно следующие: 17 заправок — это известные бренды, недолива не было обнаружено на 14-ти, а если посмотреть на средний недолив на брендовых АЗС, он составил 0,4%. Небрендовые, то есть либо так называемые noname, либо небольшие региональные сети,— там все совсем плохо. Из 35 АЗС недоливают топливо на 26. Рекордный недолив, с которым я столкнулся, был 10%. Средний недолив составил 3% по этим заправкам. Конечно, здесь нужно менять методики. Надо разрешить Росстандарту действовать в режиме ''тайного покупателя'', и тогда цифры по недоливу возрастут в разы, поверьте.

Сами автомобилисты здесь, к сожалению, ничего сделать не могут, потому что топливный бак, и вообще конструкция топливного бака — этот поплавок, который используется для определения объема топлива, обладает очень большими погрешностями.

В суд вы с этим не пойдете. И даже полиция никак вам не поможет просто потому, что у вас нет доказательств того, что ваc обманули».

Если у водителя есть подозрения, что топливо не долили или оно некачественное,— ему стоит жаловаться в региональный Росстандарт. Если же бензин или дизель привел к поломке автомобиля — это повод для обращения в суд с иском о возмещении ущерба.

Владимир Расулов