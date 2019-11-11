По данным СМИ, Смольный может сократить субсидии на общественный транспорт

Губернаторская поправка к проекту бюджета Петербурга на 2020 год предусматривает сокращение субсидии на общественный транспорт . Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на депутата Заксобрания города Бориса Вишневского.

По данным интернет – газеты, субсидия ГУП «Петербургский метрополитен» снижена на 661 млн рублей, автобусным перевозчикам — на 2,2 млрд рублей, электротранспорту — на 88 млн рублей.

Напомним, что ранее глава комитета по транспорту Александр Головин заявлял, что повышения стоимости разового проезда на общественном транспорте в Петербурге на 5 рублей в недостаточно, чтобы обойтись без субсидий. При этом «в случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 руб. в наземном транспорте и 60 руб. в метрополитене) и увеличения стоимости длительных проездных билетов на двойной индекс потребительских цен (около 8%) дополнительная потребность в субсидии отсутствует».

Глава города Александр Беглов на днях сообщал, что в настоящее время рассматривается возможность повышения разовых тарифов на проезд на сумму до 10-15 рублей. В результате разовый проезд в метро может подорожать до 60 рублей, в наземном транспорте до 50 рублей.