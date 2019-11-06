Комитет по транспорту: При повышении стоимости проезда на 5 рублей без субсидий не обойтись

Повышения стоимости разового проезда на общественном транспорте в Петербурге на 5 рублей в недостаточно, чтобы обойтись без субсидий. Об этом говорится в ответе на запрос депутата Заксобрания города Бориса Вишневского главы комитета по транспорту Александра Головина.

В документе господин Головин сообщает, что среди рассматриваемых вариантов тарифной политики — увеличение стоимости разового проезда на 5 руб. и подорожание проездных билетов длительного пользования на 3,97% дважды в течение года. Указанный вариант «предусматривает дополнительную потребность в субсидии».

При этом «в случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 руб. в наземном транспорте и 60 руб. в метрополитене) и увеличения стоимости длительных проездных билетов на двойной индекс потребительских цен (около 8%) дополнительная потребность в субсидии отсутствует». Такое решение снизит долю пассажиров, оплачивающих разовый проезд, до 5-8%.

Глава комитетета по транспорту добавил, что себестоимость перевозки пассажиров в 2019 году на 9,3 превышает установленный тариф на проезд в метро и на 7,5 руб. в наземном транспорте.

Депутат Борис Вишневский на свой странице в Facebook заявил, что подготовит поправки в бюджет города и передаст их в бюджетно – финансовый комитет, чтобы ограничить рост платы за проезд.