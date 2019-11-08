Александр Беглов: Рассматривается возможность повышения разовых тарифов на проезд на 10-15 рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что горожане не должны дотировать из бюджета поездки туристов. В текущем году размер дотации составил около 40 млрд рублей.

По словам губернатора, в настоящее время рассматривается возможность повышения разовых тарифов на проезд на сумму до 10-15 рублей. В результате разовый проезд в метро может подорожать до 60 рублей, в наземном транспорте до 50 рублей, сообщает телеканал «Санкт Петербург»

Глава города добавил, что для обладателей «Подорожника» и «Единой карты петербуржца» рост тарифов, скорее всего, ограничится 5-8%. Окончательного решения по данному вопросу пока нет.

Ранее в комитете по транспорту Петербурга отмечали, что повышения стоимости разового проезда на общественном транспорте в Петербурге на 5 рублей в недостаточно, чтобы обойтись без субсидий. В случае установления стоимости разового проезда в размере экономически обоснованного тарифа (50 руб. в наземном транспорте и 60 руб. в метрополитене) и увеличения стоимости длительных проездных билетов субсидии из бюджета не нужны.