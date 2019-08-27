Бюджету нарисовали дополнительные нули

Вчера, 26 августа, на заседании финансово-экономического блока Законодательного собрания Петербурга с участием представителей комитетов имущественных отношений, экономической политики, финансов, а также Федеральной налоговой службы были заслушаны прогнозы по исполнению бюджета и его росту в последующие годы. Представители комитетов отчитались о планах по реализации указа врио губернатора города Александра Беглова по увеличению бюджета до 1 трлн рублей к 2024 году. Достижение показателя связывается с ростом налоговых поступлений, а также с взаимовыгодным сотрудничеством с предприятиями. Объем доходов бюджета Петербурга в 2020 году должен составить 665 млрд рублей, расходная часть — 711 млрд.

Представители бюджетно-финансового блока ЗакСа Петербурга провели совещание, на которое были приглашены представители четырех комитетов. Последние отчитались о реализации бюджета текущего года, а также представили свои планы по развитию петербургского бюджета на 2020 год и дали прогнозы на 2021–2022 годы.

В частности, в будущем году планируется увеличение бюджета с 591,8 до 665 млрд рублей. Расходы должны вырасти до 711 млрд, таким образом, дефицит бюджета составит 46,5 млрд рублей (в 2019 году эта цифра составит 40,5 млрд). Об этом сообщил глава комитета финансов администрации Петербурга Алексей Корабельников. Он также отметил, что в последующие годы дефицит будет снижаться: до 36,4 млрд рублей в 2021 году и до 23,2 млрд — в 2022-м.

По словам главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко, городу необходимо наращивать кредитование. Однако, по мнению зампреда бюджетно-финансового комитета ЗакСа Андрея Васильева, кредиты следует брать на наиболее перспективные проекты, которые гарантированно принесут доход. При этом объем госдолга увеличится до 67 млрд рублей в 2020 году, а к 2024-му, если будет достигнута бюджетная отметка в 1 трлн,— до 177 млрд, но не будет превышать 25% от общих поступлений в бюджет, сообщается в отчете комитета финансов.

Согласно докладу Федеральной налоговой службы, доля налоговых поступлений в бюджет в текущем году составит 550 млрд рублей, из них доля НДФЛ — 277,9 млрд, налог на прибыль организаций — 182,2 млрд. Оставшуюся часть занимают налоги на имущество, спецналоги и акцизы. Рост этих поступлений в 2020 году должен привести к показателю в 598,8 млрд (НДФЛ — 305 млрд, НПО — 198 млрд). В 2021 году общая сумма налоговых поступлений составит 658,1 млрд рублей, а в 2022 году — 712,4 млрд.

По словам главы комитета имущественных отношений Валерия Калугина, в текущем году стоит ожидать увеличения прибыли от продажи и использования государственного имущества до 22,1 млрд рублей. К 2020 году он прогнозирует рост до 22,4 млрд. В течение двух последующих лет прибыль упадет и будет держаться в пределах 20,1–20,4 млрд рублей.

При этом, отметил господин Калугин, у комитета остается 20,8 млрд рублей долгов, которые ему не удастся вернуть по ряду причин. Речь идет о таких ситуациях, как смерть физического лица или расторгнутые договоры за пределами срока исковой давности (8,4 млрд), задолженность ликвидированных организаций и задолженность с истекшим сроком исковой давности (8,4 млрд), а также задолженность организаций, находящихся в стадии ликвидации или застройщиков, не выполнивших обязательств по инвестиционному договору (4 млрд). Доля долгов, которые подлежат взысканию, составляет только 8,4 млрд рублей.

Чтобы не потерять все «проблемные долги», правительство предлагает провести реструктуризацию, благодаря которой будет списана часть долгов, а другая часть осядет в бюджете. Конкретных цифр в этом предложении пока нет, так как программа находится на стадии формирования.

По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина, наращивать бюджет следует посредством модернизации и стимулирования к сотрудничеству частных предприятий, в частности, представителей ОПК, переходящих к конверсии. Кроме того, планируется привлечение инвестиций компаний-монополистов, таких как РЖД и «Газпром». Господин Елин считает, что большой объем поступлений в бюджет привлечет строительство высокоскоростной автомагистрали Петербург — Москва. Он также рассказал, что городское правительство имеет оговоренный объем инвестиций от РЖД в размере 88 млрд рублей. «Мы рассчитываем увеличить их кратно»,— заявил он. Господин Елин добавил, что вместе с доходом будет расти средняя зарплата работников бюджетной сферы. В 2020 году она должна прийти к показателю 71,5 тыс. рублей в месяц.

Олег Дилимбетов