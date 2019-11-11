СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) принял решение уволить своего доцента, историка Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, говорится в заявлении. Его занятия перераспределят между другими преподавателями. В сообщении говорится, что университет «шокирован этим чудовищным преступлением».

В вузе при этом заявили, что руководству университета ранее поступали жалобы на преподавателя из-за рукоприкладства, сообщения об этом не соответствуют действительности. «В ходе анонимных опросов студентов, которые проводятся в СПбГУ для оценки качества образования, О. Соколов регулярно получал положительные характеристики»,— отметили в вузе.

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Однако больше года назад у историка был конфликт с оппонентом Евгением Понасенковым, который обвинил доцента в неправомерных заимствованиях в работах. После этого руководству начали массово поступать письма с требованием уволить Соколова из университета за «воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство». Судебное разбирательство позднее показало, что плагиата в работах историка не было.

«Относительно публикации (вероятно, речь идет о материале в «Московском комсомольце».— “Ъ”) в СМИ, содержавшей информацию об избиении и угрозе убийством, необходимо заметить, что в тексте описывались события десятилетней давности. При этом никто не указал ни имени возможной жертвы, ни способов для связи с ней. Сам же Олег Соколов к уголовной ответственности привлечен не был»,— пояснили в вузе.

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Напомним, в субботу утром 63-летнего доцента СПбГУ вытащили из реки Мойки, при нем нашли рюкзак с отрубленными женскими руками, а в квартире — женскую голову. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Позднее в признательных показаниях Олег Соколов сообщил, что застрелил ее еще 7 ноября, а затем решил избавиться от тела. Водолазы нашли туловище убитой в одной из рек Кировского района Санкт-Петербурга. 11 ноября суд отправил историка в СИЗО до 8 января.

Подробнее об аресте историка — в материале “Ъ” «Она стала беситься при упоминании моих детей».