Медведев пригрозил уголовной ответственностью за нарушения при выполнении нацпроектов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что за нарушения при реализации национальных проектов провинившимся может грозить уголовная ответственность. Такое заявление господин Медведев сделал на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Хочу обратить внимание тех, кто отвечает за национальные проекты. Очевидно, что это важнейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы, и нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности»,— сказал премьер-министр (цитата по сайту правительства)

Он рассказал, что Генпрокуратура с марта особенно внимательно следит за бюджетными средствами в рамках нацпроектов: на каких условиях получают деньги, соблюдаются ли сроки и дошли ли они до адресатов. Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что результаты уже свидетельствуют о недостатках, в первую очередь с неосвоением бюджетных средств на всех уровнях и этапах. Всего было зафиксировано 2,5 тыс. нарушений.

«Из них наибольшее число в ходе реализации нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда". Они касались вопросов предоставления мер государственной поддержки, строительства объектов социальной инфраструктуры, проведения конкурсных процедур, регионального и муниципального нормотворчества»,— сказал господин Чайка.

Он также предложил ввести ответственность для региональных и муниципальных властей за невыполнение целевых показателей нацпроектов. По мнению господина Чайки, нарушивших правила можно отправлять в отставку.

Ранее господин Медведев допустил введение уголовной ответственности за манипулирование или демпингование на госзакупках, направленных на исполнении нацпроектов. По словам главы правительства, подобные махинации затягивают сроки реализации планов и ведут к миллиардным убыткам. Премьер-министр подчеркнул необходимость выработки мер по выявлению недобросовестных игроков, чьи действия во время торгов могут «парализовать работу» в целом.

Майскими указами 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года реализовать 13 выработанных нацпроектов. Сумма расходов по всем нацпроектам составляет 25,01 трлн руб., действовать они должны с 2019 по 2024 год.

О том, как Медведев обнаружил подтасовку данных о смертности в ряде регионов, читайте в публикации “Ъ” «Белый дом требует пересчета умерших и объяснений губернаторов».