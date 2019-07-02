Медведев предложил ввести уголовную ответственность за срыв торгов по нацпроектам

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил введение уголовной ответственности за манипулирование или демпингование на госзакупках, направленных на исполнении нацпроектов. По словам главы правительства, подобные махинации затягивают сроки реализации планов и ведут к миллиардным убыткам.

«Важно здесь ввести какую-то дополнительную ответственность. Я понимаю, что это не очень просто будет доказать, но тем не менее это уже вопрос правоохранительных органов и суда по поводу того, что некто, участвующий в торгах, изначально не преследовал целью заключить договор, однако обратился с соответствующей заявкой и провалил конкурс»,— заявил господин Медведев на заседании президиума совета при президенте России.

Премьер-министр подчеркнул необходимость выработки мер по выявлению недобросовестных игроков, чьи действия во время торгов могут «парализовать работу» в целом. «Надо подумать, какие составы правонарушений здесь можно использовать или формулировать новые и административные, а может, и уголовные тоже. Потому что от таких действий миллионные, если не миллиардные убытки»,— отметил господин Медведев.

Майскими указами 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года реализовать 13 выработанных нацпроектов. Сумма расходов по всем нацпроектам составляет 25,01 трлн руб., действовать они должны с 2019 по 2024 год. Наиболее крупные расходы предусмотрены в онкологической программе, обеспечении госсектора и школ цифровыми каналами связи, ремонте дорог в нестоличных мегаполисах и инвестиции в российское программное обеспечение для «цифрового государства».

В весеннюю сессию 2019 года Госдума одобрила поправки к закону о контрактной системе, направленные на ускорение закупочных процедур для реализации нацпроектов и упрощение закупок строительных работ.

Подробнее о новых национальных целях России и перспективах их достижения читайте в материале “Ъ” «Шестилетку — за тринадцать проектов».