Белый дом требует пересчета умерших и объяснений губернаторов

14 октября премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов исполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Глава правительства заявил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменных объяснений о причинах того, что выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд руб. освоены лишь на четверть.

14 октября на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам Дмитрий Медведев раскритиковал работу регионов по социальным нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». Причиной стало сделанное заместителем главы Минздрава Натальей Хоровой заявление о том, что на фоне снижения в целом смертности населения РФ от сердечно-сосудистых заболеваний (на 0,8% за 2019 год) в 36 регионах показатель, наоборот, вырос — сильнее всего в Красноярском крае, Амурской и Кемеровской областях.

Губернаторы Красноярского края Александр Усс и Ивановской области Сергей Воскресенский объяснили происходящее сбоями в медицинской статистике, но в ответ глава правительства обвинил их в манипуляциях.

«Скрывали просто эти цифры. Показатели менялись только потому, что другие причины смертности указывали. Это вранье было в прямом смысле слова»,— заявил он.

Ранее “Ъ” уже писал о том, как при обсуждении модернизации первичного звена медпомощи Минздрав обнаружил, что регионы предпочитают маскировать имеющиеся проблемы (подробнее см. «Ъ-Онлайн» от 11 октября). Говоря о борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, премьер напомнил, что к 2024 году стоит задача снизить смертность от инфарктов и инсультов на четверть, в бюджете предусмотрено на это 11,6 млрд руб., и предложил обсудить распространение практики открытия фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в населенных пунктах с численностью от 100 до 200 человек. Пока они открываются в селах, где живет более 200 человек,— по словам премьера, до конца года должно быть введено около 400 ФАПов в 60 регионах,— но и по ним есть риски срыва сроков.

Нацпроект «Демография» на заседании представлял глава Минтруда Максим Топилин — по его словам, уже освоено 65% выделенных на него в этом году средств, но ряд регионов отстает со строительством яслей. По этому федеральному проекту освоение выделенных федеральных средств (67 млрд руб.) составляет только 25,2%. Отметим, что еще весной правительство упростило госзакупки строительства стандартных объектов (см. “Ъ” от 4 апреля), но выполнению «ясельного» проекта это пока не помогло. «Есть регионы, где стройка яслей даже не начиналась, вот нужно разобраться, почему и что делать»,— согласился Дмитрий Медведев. В качестве негативного примера он использовал Туву, пояснив отсутствие главы региона Шолбана Кара-оола на совещании:

«Как приходить бумажки носить разные с просьбой деньги выделить — это они с удовольствием делают, а как неприятные вещи обсуждать, так нет на месте».

Критике Дмитрия Медведева подверглась и реализация федерального проекта по льготной ипотеке для родителей (работает с 2018 года, предполагает льготную ставку в 6% для семей с двумя и более детьми при покупке первичного жилья). Сейчас кассовое исполнение проекта не превышает 8%. В ходе заседания губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил распространить ее и на вторичный рынок, пояснив, что в ряде областей нового жилья нет,— и Дмитрий Медведев согласился дать поручение рассмотреть такую возможность. При этом, подводя итоги совещания, Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов регионов, запаздывающих со строительством соцобъектов, предоставить ему письменные объяснения. «Пусть каждый руководитель субъекта федерации напишет мне, в чем причина отставания и что он собирается делать»,— сказал он.

Анастасия Мануйлова