Портфель-Сити

«Москва-Сити», создававшийся в свое время как деловой центр, окончательно превращается в правительственный кластер. Вслед за Минэкономики, Минпромторгом и Минкомсвязи туда собираются переехать еще 14 министерств за исключением силового блока и МИДа. Дислокация в одном месте большинства федеральных чиновников позволит оптимизировать эксплуатационные расходы, уверены в правительстве. Осталось решить проблему с нехваткой требуемых для переезда площадей.

В начале лета этого года глава Минэкономики Максим Орешкин заявил, что «практически все министерства российского правительства могут переехать в "Москва-Сити"». 27 августа запланировано первое совещание по этому вопросу господина Орешкина (курирует процесс переезда) с представителями министерств и подведомственных структур, сообщил “Ъ” один из федеральных чиновников. По его словам, речь идет о поиске новых площадей в деловом центре для практически всех министерств за исключением МВД, Минобороны, МЧС, МИДа и Росархива. В общей сложности планируется перевести сотрудников 14 министерств и их структурные подразделения. В пресс-службе Минэкономики не ответили на запрос “Ъ”.

Смена дислокаций чиновников началась с переезда весной 2019 года в «Москва-Сити» Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росстандарта, Росимущества и Ростуризма. Для этих целей еще в 2017 году выкуплено почти 75 тыс. кв. м в «IQ квартале» у «Галс-девелопмент». Агентом выступал «Дом.РФ», занявший на долговом рынке около 35 млрд руб.: эта сумма должна быть возвращена за счет продажи старой недвижимости министерств. «Дом.РФ» уже получил полномочия агента по продаже этих объектов. По такой же схеме планируется структурировать сделку по переезду остальных министерств, говорит источник “Ъ”. В «Дом.РФ» не стали комментировать этот вопрос.

Создание единого правительственного комплекса — один из современных трендов в мировой практике по организации работы органов власти, считает генеральный директор РАСК Николай Алексеенко. «Логично, что власти продолжают реализацию стратегии по оптимизации затрат на содержание помещений»,— говорит он. Другой источник “Ъ” отмечает, что «проект должен быть масштабирован и продолжен». Он добавляет, что концентрация в «Москва-Сити» всех министерств позволит снизить транспортную нагрузку на центральных улицах Москвы, где сейчас располагаются их здания.

По словам источника “Ъ”, сейчас общая площадь зданий в различных частях Москвы, где расположены 14 министерств, составляет около 600 тыс. кв. м. В «Москва-Сити» им понадобится от 350 тыс. до 400 тыс. кв. м, добавляет он. По его словам, оптимизация произойдет за счет создания опен-спейсов, а сокращение площадей снизит расходы на их содержание. Сокращение коэффициента площадей на сотрудника прямо влияет на затраты на эксплуатацию, соглашается директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

В нынешних зданиях министерств высокий коэффициент потерь полезных площадей — до 30–35%, в современных офисах — не более 10–14%, добавляет гендиректор CBRE Владимир Пинаев. На обслуживании современных офисов можно сэкономить от 10–15% от текущих затрат, считает директор департамента оценки НАО «Евроэксперт» Анна Шлапакова.

Минэкономики должно найти вариант переезда — либо покупка в строящихся башнях в «Москва-Сити», либо строительство с нуля небоскребов, предложить его на утверждение премьер-министру. Всего в «Москва-Сити» сейчас предлагается в аренду 110 тыс. кв. м, уточняет партнер Cushman & Wakefield Юлия Токарева. По данным господина Пинаева, в целом по деловому центру свободны 13,7% офисных площадей. Анна Шлапакова говорит о 9–11,5%.

В «Москва-Сити» и в ближайшем окружении строится 488 тыс. кв. м — это 42% от текущего предложения, отмечают в CBRE. Среди крупных объектов — комплекс на 20-м участке (офисная площадь 78,8 тыс. кв. м, девелопер — Solvers Estate), объект на 15-м участке (192 тыс. кв. м; «Гранд Сити»), башня City One (120 тыс. кв. м; MR Group).

Халиль Аминов