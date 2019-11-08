Минэкономики делят регионалы

Комплекс бывших зданий Минэкономики в районе Триумфальной площади в Москве общей площадью 29,5 тыс. кв. м и начальной стоимостью около 3 млрд руб. привлек шесть претендентов. Недвижимость могут получить структуры столичной мэрии, супруги бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева Ольги, семьи владельца сибирской сети магазинов «Марии-Ра» Александра Рашкина, а также бенефициара калининградского производителя автомобилей «Автотор» Владимира Щербакова. Профессиональных участников рынка от активов могли отпугнуть потенциальные проблемы с их редевелопментом: на торги выставлена только часть зданий.

К торгам по продаже бывших зданий Минэкономики допущены шесть компаний, следует из материалов аукционной площадки Сбербанк-АСТ. В их числе — ООО «Межрегионразвитие» (МРР), ООО «17 таксомоторный парк» (17 ТМП), ООО «Взлет», ООО «Первый», ООО «Автотор холдинг» и ООО «А-инвестмент групп» (АИГ). Победитель аукциона определится 11 ноября. По данным ЕГРЮЛ в «СПАРК-Интерфакс», с 21 октября 100% МРР владеет АО «Центральная топливная компания», подконтрольная департаменту городского имущества Москвы. Владельцем 17 ТМП также значится структура мэрии АО «Развитие активов». АИГ и «Автотор холдинг» контролируют нидерландская Doan B.V. и люксембургская Automotive Development соответственно. Компании связывают с калининградским предприятием «Автотор» семьи Владимира Щербакова, которое занимается производством автомобилей под брендами BMW, KIA, Hyundai.

«Первый» принадлежит семье Александра Рашкина (164-е место в рейтинге Forbes с состоянием $500 млн), основной актив которой крупнейшая розничная сеть Сибири «Марии-Ра» из свыше 1,1 тыс. магазинов. Во «Взлет» 80,49% владеет Ольга Груздева — супруга бывшего губернатора Тульской области и экс-совладельца сети «Седьмой континент» Владимира Груздева. Forbes в 2019 году оценил состояние госпожи Груздевой в $200 млн, что соответствует 21-му месту рейтинга богатейших женщин России. Еще 19,49% «Взлета» у Леонида Груздева. Ольга Груздева также контролирует ООО «СЗ «Стройком 1» — застройщика нескольких корпусов в районе Новые Ватутинки, следует из данных «СПАРК-Интерфакс» и сайта компании.

Комплекс из пяти бывших зданий Минэкономики на 1-й Брестской и 1-й Тверской-Ямской улицах компания «Дом.рф» выставила на торги в начале октября. Причиной продажи комплекса стал начавшийся весной переезд Минэкономики, Минпромторга, Минкомсвязи, Росимущества, Ростуризма и других структур на территорию «Москва-Сити». Для этого «Дом.рф» выкупил 75 тыс. кв. м офисной недвижимости в комплексе «IQ-квартал» у подконтрольной ВТБ компании «Галс-девелопмент».

Сделка обошлась в 35 млрд руб., эти деньги были привлечены на долговом рынке.

Суммарная площадь реализуемой недвижимости Минэкономики — 29,5 тыс. кв. м, ее начальная стоимость — 2,78 млрд руб. Таким образом, стартовая цена продажи — 95 тыс. руб. за кв. м. Партнер Colliers International Станислав Бибик предполагает, что за счет проведения торгов ставка вырастет как минимум в полтора раза. Но управляющий партнер ILM Андрей Лукашев объясняет, что низкая стоимость активов продиктована сложностями, которые могут возникнуть в рамках их развития: по сути, на торги выставлено лишь около 80% комплекса зданий Минэкономики, а оставшиеся площади в этих объектах в периметр торгов не вошли. Эксперт предполагает, что именно из-за этого от участия в торгах могли отказаться многие профессиональные девелоперы.

Директор департамент консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова предполагает, что с учетом хорошей локации в центральной части города бывшие здания Минэкономики могут быть интересны для редевелопмента в гостиницы, кабинетные офисы или апартаменты. Эксперт добавляет, что объем предложения недвижимости в центре Москвы по адекватным ценам сейчас существенно ограничен: большинство объектов реализуются либо по завышенной стоимости, либо относятся к категории проблемных.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев