Все материалы дела Голунова засекретили

Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены. Об этом стало известно в ходе заседании Басманного районного суда, где рассматривалась жалоба на бездействие следователя. Сторона защиты попросила суд истребовать материалы проверки по факту возможного превышения должностных полномочий сотрудниками полиции в отношении господина Голунова.

«Возражаю против истребования материалов, поскольку теперь все материалы уголовного дела находятся под грифом "секретно"»,— сказал следователь на заседании (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в материалах дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Ивана Голунова задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Дело получило широкий общественный резонанс. 11 июня с него сняли все обвинения после проведения комплексных экспертиз. Со своих должностей были уволены несколько высокопоставленных сотрудников МВД.

Сторона защиты требует признать незаконным действия старшего следователя по особо важным делам главного управления по расследованию особо важных дел СКР по Москве Шачнева, который не ознакомил господина Голунова с уведомлением о передаче из МВД в СКР сообщения о преступлении в отношении журналиста. Кремль не считает расследование затянутым.

Подробнее о деле Ивана Голунова читайте в подборке материалов “Ъ”.

Как СКР вел проверку в отношении задержавших Ивана Голунова полицейских, читайте в публикации “Ъ”.

О заседании суда по жалобе журналиста в материале “Ъ FM”.