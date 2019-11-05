Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что не считает правильным комментировать ход расследования до его окончания.

«Следствие может идти и дольше, чем несколько месяцев; несколько месяцев — это достаточно незначительный срок для следствия»,— ответил господин Песков на слова журналиста о том, что расследование продолжается уже несколько месяцев. По его словам, «сформулированных результатов расследования» пока нет, поэтому «давать промежуточные оценки было бы непрофессионально и неверно».

Пресс-секретарь президента России заявил, что у Кремля нет «четко установленных сроков», по истечении которых власти вмешались бы в расследование. Журналист напомнил, что дело господина Голунова находится под личным контролем российского президента Владимира Путина, и спросил, доволен ли лидер страны ходом расследования. «Ожидаются результаты, и результаты должны быть четко доложены главе государства»,— ответил на это господин Песков.

Напомним, журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан в июне по подозрению в сбыте наркотиков. После того как арест журналиста получил широкий общественный резонанс, обвинения с него были сняты, а в отношении полицейских, проводивших задержание, началась проверка. Несколько высокопоставленных сотрудников МВД были уволены. В октябре стало известно, что подполковника Олега Шачнева, руководившего расследованием дела журналиста, вместе со всей следственной группой перебросили на «московское дело». По мнению адвоката журналиста Сергея Бадамшина, это свидетельствует, что «дело Голунова перестало интересовать» СКР.

Как СКР вел проверку в отношении задержавших Ивана Голунова полицейских, читайте в публикации “Ъ”.