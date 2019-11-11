Владимир Зеленский готовит новости для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства подготовить и до 31 декабря передать на рассмотрение парламента законопроект, устанавливающий стандарты работы массмедиа. По версии властей, изменение законодательства повысит ответственность журналистов и будет препятствовать распространению недостоверной информации. Между тем сами журналисты убеждены: власти намерены ввести цензуру. С подробностями из Киева — корреспондент “Ъ” Матвей Шиманов.

Подписанный президентом Зеленским указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства» не ограничивается функционированием украинских СМИ и касается работы многих министерств и ведомств. Среди многих приоритетных задач глава государства называет обновление локомотивного парка госкомпании «Украинские железные дороги», снижение числа пищевых отравлений у детей и даже создание системы противодействия диверсиям и терактам на атомных электростанциях, проводимым с помощью дронов.

Впрочем, ни одно из поручений не вызвало такого количества критических комментариев, как распоряжение подготовить законопроект, регулирующий работу медиа.

Как следует из президентского указа, вне закона должны оказаться те украинские СМИ, которыми владеют частные или юридические лица «из страны-агрессора» (в указе не говорится, какая страна имеется в виду, но еще в 2018 году Верховная рада проголосовала за присвоение этого статуса России).

Кроме того, Кабинету министров поручено на законодательном уровне ужесточить ответственность за распространение недостоверной информации и ввести общие для всех редакций стандарты новостей.

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) — крупнейшем независимом объединении сотрудников массмедиа, в котором числится около 20 тыс. человек, предлагаемые нововведения уже назвали попыткой давления на СМИ.

«Изменениям в законодательство об информации должны предшествовать широкие общественные дискуссии. Они должны находить поддержку и понимание как у журналистов и других работников медиа, так и у международных институтов. Драконовские поправки в том виде, в котором они озвучиваются отдельными представителями власти, это точно не о "реформах"»,— предупредил глава НСЖУ Сергей Томиленко. А главный редактор «Украинских новостей» Денис Иванеско назвал президентское распоряжение указом «о начале диктатуры». «Зеленский хочет определять стандарты новостей. И усилить ответственность за несоблюдение. Пусть сначала стандарты шуток "95 квартала" утвердит»,— написал господин Иванеско в Facebook.

Украинские журналисты уже обсуждают в соцсетях возможность проведения общенациональной забастовки против «стандартизации новостей по Зеленскому» и других акций, направленных на отмену предлагаемых нововведений.

С критикой президентской инициативы выступили и представители оппозиционных парламентских партий. В «Европейской солидарности», возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко, упоминание в указе стандартизации новостей посчитали еще одним шагом на пути к ликвидации нелояльных СМИ и напомнили, что указ президента Зеленского был опубликован всего через несколько часов после обысков в квартире у номинального владельца телеканала «Прямой» Владимира Макеенко, поддерживающего Петра Порошенко.

«События последних недель в сфере свободы слова вызывают серьезную тревогу у всех, кто понимает, что Украина — не Россия»,— заявил сопредседатель парламентской фракции «Европейской солидарности» Артур Герасимов.

О наступлении на свободу слова предупредили и представители другого оппозиционного лагеря — пророссийского. В заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» власти обвиняются в попытке скрыть свою некомпетентность путем введения цензуры. «Именно журналисты сделали достоянием общественности групповщину, интриги, аморальность и коррумпированность представителей этой власти. Теперь, боясь нового вала разоблачений, власть решила бороться с независимыми массмедиа с помощью цензуры, блокирования и уголовных преследований. Над страной нависла угроза введения диктатуры со стороны некомпетентного, коррумпированного и предавшего свои предвыборные обещания режима!» — сказано в заявлении «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Пытаясь спустить скандал на тормозах, власти уже поспешили заявить, что никакого наступления на свободу слова не будет, а журналисты и оппозиционеры просто неправильно поняли один из пунктов президентского указа. Как написал в Facebook министр культуры Владимир Бродянский, представителям медиасообщества нечего опасаться, так как определение «стандарты новостей» оказалось в указе по ошибке. Господин Бродянский уверяет, что государство не будет вмешиваться в редакционную политику или составлять инструкции, согласно которым должны будут писаться материалы или сниматься телесюжеты.

«Что мы собираемся делать: ввести понятие "опасная информация", "дезинформация", "недостоверная информация". Что очень важно в условиях информационной войны с РФ и возможного финансирования некоторых СМИ страной-агрессором»,— написал Владимир Бродянский, подчеркнув, что государство не намерено само устанавливать стандарты работы медиа, однако готово способствовать созданию условий, при которых редакции сами будут устанавливать высокие профессиональные стандарты.

В офисе президента скандал с публикацией указа не комментируют, однако в беседе с “Ъ” чиновник, близкий к офису, заявил, что закон должен стать действенным инструментом противодействия «группам враждебного влияния».

По словам собеседника “Ъ”, речь идет не о цензуре или наступлении на свободу слова, а «об очищении информационного пространства от пораженцев и тех, кто готов отказаться от суверенитета или части территорий Украины».