Уголовное дело может привести Петра Порошенко в «Тонис»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели в четверг обыск в квартире украинского политика Владимира Макеенко — номинального владельца телеканала «Прямой» и бизнес-партнера экс-президента страны Петра Порошенко. Речь идет о деле о возможном уклонении от уплаты налогов, в котором фигурирует бывший глава государства. В целом господин Порошенко в общей сложности упоминается на Украине уже в 13 уголовных делах — пока как свидетель.

Что именно искали силовики в киевской квартире господина Макеенко, в ГБР не рассказали. Официально в ведомстве лишь сообщили, что обыск проводится в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала. При этом покупателем «Прямого» называют не Владимира Макеенко, а Петра Порошенко.

Дело об уклонении от уплаты налогов было заведено по обращению юриста Андрея Портнова, занимавшего пост первого заместителя главы администрации президента в последние недели пребывания у власти Виктора Януковича. Господин Портнов покинул Украину вскоре после бегства своего начальника и вернулся в Киев только весной этого года, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Юрист направил в силовые структуры несколько заявлений о возможных правонарушениях, совершенных, по его данным, Петром Порошенко.

В общей сложности ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует экс-президент. Инициатором многих из этих дел стал господин Портнов. Он обвиняет экс-президента и в умышленной отправке моряков украинского флота в Керченский пролив в ноябре 2018 года (якобы ради того, чтобы после их задержания ввести военное положение и отменить выборы), и в фиктивной продаже оборонного предприятия «Завод "Кузница на Рыбальском"», и в уклонении от налогообложения при покупке в 2017 году телеканала «Тонис», переименованного позже в «Прямой». Все эти дела находятся в стадии досудебного расследования, обвинений силовики еще никому не предъявляли.

По утверждению Андрея Портнова, реальным владельцем телеканала «Прямой» является вовсе не Владимир Макеенко, а Петр Порошенко. Причем это СМИ он якобы приобрел через офшорные схемы, скрыв от государства истинную стоимость своего приобретения.

Официальный же владелец канала, по версии господина Портнова, на самом деле лишь один из участников офшорных схем экс-президента. В качестве доказательств своей версии экс-чиновник регулярно публикует в своем Telegarm-канале копии документов о регистрации в офшорных зонах нескольких компаний, уверяя: эти компании, владеющие той или иной украинской собственностью, принадлежат именно Петру Порошенко. И для ГБР эти копии — достаточное основание для начала расследований.

Главный редактор общественно-политического журнала НВ Виталий Сыч считает, что ГБР если не прямо исполняет распоряжения Андрея Портного, то по крайней мере прислушивается к ним. Выступая в эфире «Радио НВ», господин Сыч отметил: зачастую юристу достаточно опубликовать в интернете всего несколько строк, касающихся Петра Порошенко, и уже через несколько часов силовики начинают расследование описанной им истории. При этом сам факт того, что частное лицо может влиять на правоохранительную госструктуру, диктуя, что именно должны работники этой структуры делать, господин Сыч объясняет просчетами самого бывшего президента.

«Реформу правоохранительной системы Порошенко и компания провалили. Они опасались ставить профессиональных судей, правоохранителей и расследователей, потому что это могло ударить по ним самим. Предпочитали людей лояльных, которые работают по звонку. Теперь они власть потеряли, и эти люди работают по другому звонку»,— сказал Виталий Сыч.

При этом он подчеркнул, что факт принадлежности «Прямого» Петру Порошенко для украинского журналистского сообщества является «секретом Полишинеля».

Петр Порошенко уверяет, что не имеет отношения к телеканалу, однако после начала досудебного расследования подробностей покупки «Прямого» неоднократно выступал в его защиту, настаивая на том, что он и его коллеги по партии «Европейская солидарность» защищают не просто канал, а свободу слова в стране.

«Во время моего президентства действовал запрет на проверку СМИ. События, которые разворачиваются сегодня вокруг "Прямого", дают мне все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата канала. Инициатором является господин Портнов. По его обращениям, которые не имеют ничего общего с правдой, ГБР пытается терроризировать журналистов. Я не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом. Но я и моя политическая команда призываем всех встать на защиту свободы слова»,— заявлял Петр Порошенко в августе, вскоре после начала досудебного расследования дела «Прямого».

Обыски в квартире Владимира Макеенко застали экс-президента в поездке по Донбассу. Но, даже находясь в Авдеевке, в нескольких километрах от линии разграничения, Петр Порошенко не переставал следить за ситуацией в Киеве и даже выступил с заявлением, касающимся ситуации вокруг «Прямого».

Экс-президент призвал действующего президента защитить свободу слова и продемонстрировать тем самым свою приверженность демократическим ценностям.

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» распространила собственное, куда более резкое заявление. В нем руководитель ГБР Роман Труба назван «шестеркой» Андрея Портнова, а высшее руководство страны обвиняется в наступлении на свободу слова в попытке «построения режима по путинскому образцу, когда большинство уже поставило под контроль президента Зеленского правоохранительные структуры и суды».

«Друзья, напомните кто-то главному государственному преступнику, что обычно его партия так сильно за чужое не переживает и, по официальной версии, этот канал ему не принадлежит. Поэтому спокойнее надо реагировать, а то легенда о настоящем собственнике начинает немного хромать»,— отреагировал на эти заявления Андрей Портнов через свои страницы в соцсетях.

Если инициированное господином Портновым расследование выявит серьезные нарушения, допущенные в ходе покупки или регистрации телеканала, то «Прямому» может грозить переход в государственное управление. Если дело дойдет до суда и судьи встанут на сторону Андрея Портнова, нынешние владельцы могут лишиться права собственности на это СМИ и телеканал может быть выставлен на торги. В современной истории Украины такое уже случалось. Так, в сентябре этого года суд передал в управление АРМА медиахолдинг UMH, принадлежавший бежавшему в Россию после Майдана бизнесмену Сергею Курченко. Основанием для передачи холдинга в управление государственному агентству стало незаконное, по версии суда, обогащение господина Курченко, позволившее ему стать собственником UMH.

Матвей Шиманов, Киев