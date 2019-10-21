Украинская люстрация не прошла Страсбург

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект об отмене люстрации. Документ, предлагающий признать утратившим силу принятый при президенте Петре Порошенко нашумевший закон «Об очищении власти», внес на рассмотрение Рады депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. Предложение остановить люстрацию стало первым практическим результатом решения Европейского суда по правам человека признать украинский закон «Об очищении власти» не соответствующим базовым демократическим принципам.

Регистрации законопроекта об отмене украинской люстрации в Верховной раде предшествовало резонансное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворить иски сразу пяти бывших высокопоставленных украинских чиновников и выплатить им из госбюджета денежные компенсации в размере от €5300 до €6500. Помимо бывшего заместителя начальника кадрового управления Генпрокуратуры Вячеслава Поляха, в список пострадавших вошли функционеры из Николаевской, Черниговской, Ивано-Франковской и Донецкой областей, уволенные по закону «Об очищении власти».

Для троих основанием для снятия с должности стала работа на госслужбе в период правления Виктора Януковича. Еще один лишился должности за то, что несвоевременно подал заявку о люстрационной проверке. Пятый истец был изгнан с госслужбы при президенте Порошенко в связи с тем, что занимал должность второго секретаря райкома партии еще в советский период.

В своих заявлениях истцы указывали на нарушение сразу двух статей Конвенции о правах человека — ст. 8 (право на уважение частной жизни) и ст. 6 (право на справедливый суд).

«Указанный закон не учитывал личную роль, которую играли заявители, а также то, были ли они лично связаны с недемократической деятельностью, имевшей место в период правления бывшего президента. В этом отношении украинский закон об очищении власти отличается от процедур люстрации, которые были введены в других государствах Центральной и Восточной Европы и которые были более целевыми и узконаправленными»,— отмечается в решении ЕСПЧ.

Несмотря на то что текст зарегистрированного в Верховной раде законопроекта об отмене люстрации еще не обнародован, главный смысл документа уже раскрыл его автор, депутат от президентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский. «Европейский Суд по Правам Человека признал положения закона "Об очищении власти" нарушающими права человека. Официально признал то, что было совершенно очевидно все пять с половиной лет. Закон о люстрации — это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу»,— написал господин Бужанский в Facebook.

Принятый пять лет назад на Украине закон «Об очищении власти» стал одним из самых скандальных документов, утвержденных парламентом в период правления Петра Порошенко. Опираясь на него, из органов власти были уволены тысячи госслужащих, имевших до 1991 года отношение к КПСС, КГБ или не менее года проработавших во времена Виктора Януковича на руководящих должностях в органах исполнительной власти, прокуратуре, милиции и еще в целом ряде ведомств.

Еще на этапе обсуждения закон «Об очищении власти» подвергался критике со стороны правозащитников, прокуратуры и даже Главного научно-экспертного управления Рады. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский не просто поддержал люстрацию, но и был намерен распространить действие закона на чиновников времен Петра Порошенко. Господин Зеленский неоднократно заявлял о готовности «вычистить» из власти и депутатов, занимавших места в парламенте при предыдущем президенте.

После президентских и парламентских выборов закон «Об очищении власти» был направлен в Конституционный суд, который должен был определить, не нарушает ли документ Основной закон Украины. Но уже несколько месяцев судьи не могут вынести решения. В последний раз вопрос о соответствии конституции люстрационного закона был внесен в повестку Конституционного суда в минувший четверг — в тот самый день, когда ЕСПЧ рассматривал иски пятерых украинцев. Как ожидалось, именно в тот день судьи должны были решить, отменять закон или нет. Но в итоге они предпочли не голосовать, никак не объяснив своего решения.

По версии одного из идеологов украинской люстрации, экс-депутата Верховной рады Егора Соболева, отказ суда от рассмотрения вопроса может объясняться борьбой внутри коллегии, где при большинстве судей—сторонников реформ и европейского вектора развития Украины еще остались представители, назначенные во времена Виктора Януковича.

Тем не менее возникшая пауза и последовавшая за ней инициатива депутата Бужанского могут быть связаны с желанием новых украинских властей учесть мнение Страсбурга и не давать еще один повод обвинить Киев в отходе от демократических норм.

Критика в адрес украинских властей между тем звучит все чаще. Так, в конце прошлой недели аккредитованные в Киеве главы иностранных дипмиссий и международных организаций направили обращение к Верховной раде и офису президента Украины, в котором выражается озабоченность проводимой на Украине судебной реформой, учитывающей закон о люстрации. Авторы обращения призывают Украину «сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закона общим ценностям». Обращение подписали посол ЕС Матти Маасикас, посол Великобритании Мелинда Симмонс, посол Канады Роман Ващук, генеральный директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и посол Германии Анка Фельдгузен.

Матвей Шиманов, Киев; Сергей Строкань