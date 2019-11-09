Минобороны демонтирует несколько объектов для хранения вооружения в Архангельской области

Министерство обороны России планирует демонтировать несколько «объектов хранения и эксплуатации вооружения и военной техники» в Неноксе и Северодвинске, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок. Сумма контракта по закрытому конкурсу составила 87,5 млн руб.

Речь идет об объектах в военном городке №17 в Северодвинске и военном городке №24 в поселке Ненокса Архангельской области. Работы должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года.

Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».