Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его мнению, ИИ для России — «благо и возможность двигаться вперед».

«Бояться сокращения количества рабочих мест точно не стоит. Потому что мы видим, что те рабочие места, которые сейчас искусственный интеллект создает,— это рабочие места, на которые сложно найти людей…. Поэтому, скорее, мы увидим больше рабочих мест, и задача — сделать так, чтобы люди в нашей стране развивались и соответствовали этим рабочим местам»,— заявил министр на форуме Artificial Intelligence Journey (цитата по ТАСС). Он отметил, что в ближайшие пять лет эффект от внедрения искусственного интеллекта не будет носить значительного характера. «Нам еще предстоит подготовить отрасли (здравоохранение, отрасли экономики, промышленности), чтобы это внедрение шло массово»,— объяснил господин Орешкин.

По его словам, говорить о другом качестве жизни в России можно будет только после заметного эффекта от ИИ на макроуровне. «Это означает, что, например, мы можем ставить вопросы в экономической политике о той же четырехдневной рабочей неделе, о безусловном базовом доходе. О тех вещах, которые будут позволять более равномерно распределять в обществе эффекты от технологий»,— добавил министр.

Напомним, в октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть подготовлен до 15 декабря этого года.

Подробнее — в материале “Ъ” «Моральный кодекс строителей интеллекта».

О перспективах использования ИИ в бизнесе — в материале “Ъ” «Искусственный интеллект требует естественного».