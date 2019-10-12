Моральный кодекс строителей интеллекта

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ об утверждении национальной «Стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года». Значительная часть документа посвящена созданию благоприятного правового режима для развития технологий, включая выработку этических норм взаимодействия человека и искусственного интеллекта. Стратегия носит рамочный характер — конкретные целевые показатели и перечень мероприятий по их достижению установит федеральный проект в составе нацпрограммы «Цифровая экономика», который должен быть подготовлен до 15 декабря этого года.

Целями окончательно утвержденной «Стратегии развития искусственного интеллекта» названы рост благосостояния и качества жизни населения, обеспечение нацбезопасности и правопорядка, достижение устойчивой конкурентоспособности экономики, включая лидирующие позиции в мире в области искусственного интеллекта (ИИ). Ранее предложенная Минэкономики задача «повышения уровня доходов населения на базе роста производительности труда» (см. “Ъ” от 4 октября) в финальный текст документа не вошла.

Под ИИ понимается «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека… и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека». Среди упомянутых в стратегии технологий — компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений, а также некие «перспективные решения», которые еще только предстоит разработать.

Авторы стратегии (Минцифра и Сбербанк) прогнозируют, что благодаря внедрению решений на основе ИИ прирост размера мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн. У России, по их мнению, есть «существенный потенциал» для того, чтобы стать здесь международным лидером — благодаря высокому уровню развития человеческого капитала, обеспеченности базовой инфраструктурой и наличию сильных игроков в сфере ИТ. Отказ от использования этих технологий грозит стране экономическим и технологическим отставанием, предупреждает стратегия.

Ожидается, что сквозные технологии ИИ смогут помочь в повышении эффективности планирования и принятия управленческих решений, в автоматизации рутинных операций, использовании автономного интеллектуального оборудования, повышении безопасности сотрудников и лояльности потребителей, оптимизации кадровых процессов. В социальной сфере речь идет о повышении качества госуслуг, а также услуг в здравоохранении и образовании.

Чтобы это все получилось, нужна адаптация нормативного регулирования в части, касающейся взаимодействия человека с ИИ, и выработка соответствующих этических норм. При этом «избыточное регулирование может существенно замедлить темп развития технологий», отмечается в документе. К 2024 году предполагается создать экспериментальный правовой режим для доступа к данным, «преимущественно обезличенным», включая данные госорганов и медорганизаций (такой эксперимент будет запущен в Москве). Предусматривается создание правовых рамок для упрощенного тестирования и делегирования ИИ принятия некоторых решений (в том числе госфункций, например — по выдаче соцпособий).

По мнению заведующего лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Плеханова Тимура Садыкова, заявленные в стратегии цели «весьма амбициозные, но реалистичные». Внимание к ИИ на высшем уровне он объясняет тем, что «именно методы и задачи машинного обучения являются вершиной и одновременно точкой роста современных информационных технологий», развитие и внедрение которых способно «обеспечить значительный рост добавочной стоимости и стать локомотивом развития экономики».

Предполагается, что участие в реализации стратегии и соответствующего федерального проекта примет и бизнес — в частности, рабочая группа по ИИ уже создана при АНО «Цифровая экономика» — ее первое заседание также состоялось в пятницу. «Помимо первоочередной задачи подготовки федпроекта по искусственному интеллекту, рабочей группе в ближайшее время предстоит уточнить связь с другими проектами нацпрограммы “Цифровая экономика РФ”. Например, большая работа, затрагивающая искусственный интеллект, выполняется в рамках нормативного регулирования, в том числе в направлении киберфизических систем»,— пояснил руководитель группы, директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев. Бизнес предлагает включить в федеральный проект такие разделы, как компетенции и подготовка кадров, аппаратное обеспечение, исследования и технологии, ПО и экосистемы, данные, регулирование, внедрение технологии в отраслях и популяризация ИИ. В число целевых показателей к 2024 году предлагается включить кратное увеличение числа специалистов по ИИ (сейчас группа оценивает его в 4,5 тыс.), причем тематические модули обучения должны внедряться начиная со средней школы.

Надежда Краснушкина