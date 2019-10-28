Искусственный интеллект требует естественного

Глобальный опрос структур университета MIT и группы BCG показал выход в 2019 году технологий искусственного интеллекта (AI) в граничную зону массового применения в бизнесе. Подавляющая часть компаний уверена в том, что AI будет играть большую роль в бизнесе, почти половина видит риск в том, что AI будет фактором успеха конкурентов — но не более 30% говорят об уже имеющемся влиянии AI на их бизнес, а из инвестировавших в него менее 40% получили прибыли. Авторы работы полагают, что успешное использование AI без адекватной интеграции в корпоративную стратегию невозможно.

Медийное и исследовательское подразделение бизнес-школы Sloan Массачусетского технологического университета (MIT Sloan Management Review) и подразделение группы The Boston Consulting Group, занимающееся разработками в сфере AI (BCG Gamma) опубликовали отчет «Успех в сфере AI» — результат глобального (97 стран) опроса более 2500 представителей крупных компаний в 27 отраслях (включая страхование, IT, банки, промышленность, здравоохранение, фармацевтику, розницу и добычу) о результатах и перспективах использования искусственного интеллекта в их бизнесе. Аналитикам Sloan и BCG, видимо, удалось поймать в исследовании необычный момент в восприятии бизнесом потенциально перспективной технологии, развивавшейся ранее в течение нескольких десятилетий скорее в академической среде: существующие реализации AI уже воспринимаются компаниями как реальность, но большая часть инвестировавших в AI компаний продемонстрировать его эффективность не в состоянии.

В оценке будущей важности AI есть консенсус: девять из десяти опрошенных респондентов (топ-менеджмент, в том числе непрофильный) уверены в том, что он будет существенно влиять на бизнес-среду в будущем. Между тем для большинства (90%) тех, кто уже инвестировал в AI, за последние три года менее 40% эти инвестиции принесли коммерческую выгоду. Обзор Sloan и BCG включает данные и компаний, «использующих» внешние AI-технологии, и развивающих их внутри (их больше), а также содержит оценки компаний, использующих AI для снижения затрат (ультрапопулярное направление, в основном позволяющее экономить на затратах на труд и оборудование), роста продаж и создания новых продуктов. Работа отчетливо демонстрирует определенное напряжение вокруг AI как технологии: «Хотя некоторые компании четко поняли, что нужно делать, чтобы добиться успеха в этой сфере, большинство из них пока так и не научились извлекать из AI реальную выгоду»,— говорит один из авторов работы Дэвид Кайрон. Российские данные не показывают больших отличий компаний РФ в этой сфере: как говорит директор BCG Gamma Леонид Жуков, «если посмотреть на ситуацию с внедрением AI в России и в мире, они мало чем отличаются».

Краткие выводы Sloan и BCG в отношении наиболее эффективного использования AI в компаниях, коммерчески успешных в инвестициях в эту технологию, можно свести к следующему. AI-стратегии менее успешны при полной интеграции их в общую цифровую (обзор показывает, что такое решение принимают 36%, 12% развивают AI-проекты отдельно) и в управленческую стратегию, в том числе в проекты трансформации бизнеса. AI для роста продаж выгоднее, чем для снижения издержек. «Производство AI внутри» лучше, чем его «потребление». Наконец, AI стоит координировать с data-стратегией компании и инновационной кадровой политикой. «В случаях когда инициативы в области AI находятся в ведении директора по ИТ, шансы увидеть от внедрения новых технологий реальную пользу на 50% ниже»,— предполагается в обзоре. Отметим, низкая эффективность AI в немодернизированном, в том числе управленчески, бизнесе теоретически предсказывалась в академических кругах в последние 15 лет.

Дмитрий Бутрин