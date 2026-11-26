Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО выросла на 21% за третий квартал
Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО составила 20,8 млрд рублей в третьем квартале
Чистая прибыль Московской биржи по МСФО составила 20,8 млрд руб. по итогам третьего квартала 2026 года. Это на 21% больше аналогичного периода годом ранее, указано в отчетности.
Комиссионные доходы торговой площадки выросли на 20,6% — до 23,4 млрд руб. из-за высокой клиентской активности, а также запуска новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход почти не изменился и составил 13,9 млрд руб. против 14,05 млрд руб. годом ранее. Скорректированная EBITDA достигла 27,6 млрд руб. Рентабельность показателя — 73,7%.
За отчетный период Мосбиржа запустила 29 новых фьючерсных контрактов, включая 27 вечных фьючерсов на акции иностранных компаний. Общее число вечных фьючерсов на глобальные активы составило 54 контракта. Также в листинг торговой площадки вошли 11 паевых инвестиционных фондов (ПИФ). На Мосбирже начались торги первым в России выпуском облигаций технологического суверенитета. Кроме того, площадка стала размещать расчет и публикацию Индекса спокойствия (отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных ПИФов и ИИ-индекса).