За отчетный период Мосбиржа запустила 29 новых фьючерсных контрактов, включая 27 вечных фьючерсов на акции иностранных компаний. Общее число вечных фьючерсов на глобальные активы составило 54 контракта. Также в листинг торговой площадки вошли 11 паевых инвестиционных фондов (ПИФ). На Мосбирже начались торги первым в России выпуском облигаций технологического суверенитета. Кроме того, площадка стала размещать расчет и публикацию Индекса спокойствия (отражает динамику цен паев топ-10 наименее волатильных ПИФов и ИИ-индекса).