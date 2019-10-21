Ходатайство из Петербурга в Москву

Депутаты петербургского заксобрания, а также муниципальные депутаты города и Ленинградской области подписали открытое письмо «За освобождение фигурантов "московского дела"». По состоянию на вечер воскресенья подписи под ним оставили 112 человек. Авторы письма рассчитывают, что оно поможет обвиняемым и осужденным по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста в Москве минувшим летом. Лидер фракции «Единая Россия» в заксобрании Петербурга Александр Тетердинко заявил, что те, кто подписывает подобные письма, занимаются самопиаром.

Из 50 депутатов законодательного собрания Петербурга пятеро выступили за закрытие уголовных дел, связанных с летними акциями протеста в Москве, освобождение их фигурантов и привлечение к ответственности тех, кто допускал процессуальные фальсификации. Открытое письмо с такими требованиями подписали Максим Резник и Сергей Трохманенко (Партия роста), Борис Вишневский (лидер фракции «Яблоко»), Михаил Амосов (экс-кандидат в губернаторы Петербурга от «Гражданской платформы»), Алексей Ковалев (глава фракции «Справедливая Россия») и Александр Рассудов (КПРФ). Отметим, господин Резник ранее неоднократно призывал коллег по заксобранию обратить внимание на уголовные дела, возбужденные в связи с московскими летними протестами: в частности, на заседании 16 октября он рассказал им о «письме трехсот», которое подписали на тот момент более 300 человек,— в нем известные деятели культуры и гражданские активисты потребовали от властей прекратить эти уголовные дела, освободить их фигурантов и «привлечь к ответственности тех, кто использовал свои должностные полномочия для фальсификации уголовных дел». Максим Резник призвал депутатов заксобрания сделать то же самое: «Там ничего страшного не написано, все понимают, что это правда». Он процитировал также слова немецкого пастора Мартина Нимёллера: «Когда они пришли за мной — не осталось никого, кто бы за меня заступился».

Помимо пятерых депутатов заксобрания письмо подписали их коллеги из муниципалитетов, среди них пять глав муниципальных советов: Павел Швец (МО №72), Нэлли Вавилина (МО «Гавань»), Арсений Афиногенов (МО «Литейный округ»), Денис Тихоненко (МО «Владимирский округ») и Елена Беляева (МО «Гражданка»).

«Само письмо никак не подействует (на власть.— “Ъ”),— считает политолог доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор.— Но, как известно, вода камень точит: одна из таких "капель" может оказаться заключительной». Независимый политолог Дмитрий Витушкин считает, что подобные письма могут не только помочь, но и навредить фигурантам уголовных дел: «Это может разозлить власть». При этом «важно, что по прошествии губернаторских и муниципальных выборов оппозиционные депутаты в Петербурге» заявляют о себе как о политической силе.

Лидер фракции «Единая Россия» в петербургском заксобрании Александр Тетердинко заявил, что депутаты, которые подписывают петицию, занимаются пиаром: «Устанавливать виновность или невиновность конкретных лиц — это не вопрос заксобрания, он должен решаться согласно законодательству и Конституции. Каждый депутат фракции "Единая Россия" будет решать сам (подписывать ли письмо.— “Ъ”), но я не думаю, что кто-то из них такие обращения подписывает».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург