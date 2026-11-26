Минобороны России раскрыло цели ночного удара по предприятиям ВПК в Киеве
В результате ночного удара вооруженных сил России в Киеве были поражены два предприятия военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, одной из целей было «Химволокно», производящее компоненты для БПЛА. Также атаковано ООО «Оаклайн», где ведется производство и хранение дронов для компании «Файер Пойнт».
Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским предприятиям ВПК. О предыдущем ударе ведомство сообщило 25 ноября. Тогда было поражено промышленное предприятие в населенном пункте Сновск Черниговской области, на котором, по данным министерства, производились комплектующие для беспилотников.