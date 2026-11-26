Губернатор Владимир Владимиров сообщил о беспилотной опасности в регионе около 2:10 мск. Позже он уточнил, что БПЛА атакуют промзону Невинномысска.

Утром Владимиров сообщил, что при падении обломков дронов в городе повреждены производственные и энергетические объекты, а также школа и филиал университета. Занятия в учебных заведениях перевели на дистант. К медикам после атак обратились двое, врачи оказали им помощь, угроза для жизни отсутствует.