Что известно об атаках БПЛА на регионы России к утру 26 ноября
Ставропольский край
Губернатор Владимир Владимиров сообщил о беспилотной опасности в регионе около 2:10 мск. Позже он уточнил, что БПЛА атакуют промзону Невинномысска.
Утром Владимиров сообщил, что при падении обломков дронов в городе повреждены производственные и энергетические объекты, а также школа и филиал университета. Занятия в учебных заведениях перевели на дистант. К медикам после атак обратились двое, врачи оказали им помощь, угроза для жизни отсутствует.
Башкирия
Глава Туймазинского района республики Булат Мусин сообщил о падении обломков БПЛА на промзону. Возникло возгорание, погибших и пострадавших нет, добавил он.
Краснодарский край
Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Славянский район, сообщили в оперативном штабе Кубани. Двоих госпитализировали. В Славянске-на-Кубани повреждены фасады и остекление квартир в четырех многоквартирных домах.
Обломки БПЛА упали в Калининском районе. В станице Старовеличковской на одной из улиц повреждены три частных дома — в них выбило окна. Пострадавших нет.
Ульяновская область
Губернатор Алексей Русских заявил об уничтожении одного беспилотника над регионом прошедшей ночью. Обломки упали в Николаевском районе. Погибших и пострадавших нет.
Отчет Минобороны
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Тульской, Саратовской, Самарской, Ростовской, Ульяновской областей, Московского региона, Ставропольского края, Краснодарского края, республик Татарстан, Башкортостан, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.