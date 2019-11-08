Программа плоских тарифов «Аэрофлота» продлена на 2020 год

Компания «Аэрофлот» объявила о продаже билетов по плоским тарифам на Дальний Восток на 2020 год, говорится в сообщении компании, поступившем в “Ъ”. Продление программы ранее было согласовано с правительством. Тарифы при этом были проиндексированы на уровень инфляции 2018 года — на 4,3%.

Билеты, предлагаемые по программе плоских тарифов, имеют фиксированную стоимость, которая не зависит от даты покупки и сезона. Они действуют на рейсы между Москвой и Владивостоком, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Петропавловском-Камчатском, Магаданом, Симферополем и Калининградом. Программа действует с 2015 года — в ней участвует «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия».

Как ранее сообщал “Ъ”, в правительстве обсуждался частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Дальним Востоком. В Минтрансе же заявили, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится. В дальнейшем, однако, возможны изменения, что приведет к подорожанию билетов.

О дискуссии вокруг плоских тарифов читайте в материале “Ъ” «Плоский тариф закругляется».