Плоский тариф закругляется

По данным “Ъ”, в правительстве обсуждается частичный переход на коммерчески обоснованный тариф для рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Дальним Востоком. Дискуссии привели к тому, что Минтранс до сих пор не разрешил «Аэрофлоту» продавать билеты на 2020 год по убыточному для компании плоскому тарифу, и пассажиры не могут их купить. В Минтрансе утверждают, что в следующем году система с плоским тарифом не изменится. Но в дальнейшем изменения возможны, что в теории должно привести к появлению рейсов других авиакомпаний, которым сегодня летать на Дальний Восток невыгодно. На практике это едва ли произойдет, говорят эксперты — после ухода «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа» выполнять регулярные рейсы на дальнемагистральных судах в России почти некому.

Минтранс прорабатывает модель перевозок «Аэрофлота» между Москвой и городами Дальнего Востока, при которой перевозчик сможет продавать часть билетов по коммерчески обоснованному тарифу. Об этом рассказали “Ъ” источники в авиаотрасли и подтвердил собеседник “Ъ” в Белом доме. Сейчас «Аэрофлот» продает билеты в регион в основном по плоскому тарифу (не зависит от сезона и уровня спроса, в компании неоднократно жаловались на убытки от его применения), а часть — по субсидируемому (для детей, студентов, пенсионеров и многодетных родителей).

Плоский тариф применяется «Аэрофлотом» с 2015 года. Сегодня билет туда-обратно из Москвы в Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан стоит 22 тыс. руб. для «России» и 25 тыс. руб. для «Аэрофлота». Он, в отличие от льготного тарифа, не субсидируется из бюджета и является социальной нагрузкой на авиакомпанию.

Для открытия продаж билетов на следующий год по плоскому тарифу «Аэрофлот» ежегодно обращается в Минтранс — главный акционер авиакомпании в лице государства должен подтвердить право перевозчика продавать билеты ниже себестоимости. В предыдущие годы Минтранс всегда одобрял перевозчику плоский тариф не позже октября, но в этом году этого пока не произошло, из-за чего клиенты не могут купить билеты на 2020 год.

По информации “Ъ”, «Аэрофлот», пытаясь ускорить решение вопроса, обратился к профильному вице-премьеру Максиму Акимову. Представитель господина Акимова подтвердил “Ъ” получение письма, но его содержание не раскрыл. В «Аэрофлоте» не комментируют ситуацию.

В Минтрансе утверждают, что до конца года «Аэрофлот» получит одобрение на пролет в 2020 году только по плоскому тарифу. Система с частичным повышением цен за счет применения коммерческого тарифа в следующем году применяться не будет. «Рейсы на Дальний Восток планируют открыть авиакомпании "Икар" (аффилирована с NordWind) и "ИрАэро"»,— добавили в Минтрансе. При этом в министерстве не отрицают возможного введения коммерческого тарифа в последующие годы. Источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса в правительстве, утверждают, что окончательное решение еще не принято.

В «ИрАэро» напомнили, что с 2018 года компания «успешно выполняет полеты на В-777-200 из Москвы на Дальний Восток и обратно», и отметили, что рассматривают «возможность развития своей дальневосточной программы». В NordWind не ответили на запрос.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что группа «Аэрофлот» могла бы целесообразно совмещать перевозки и по субсидируемым тарифам, и по плоскому тарифу, и по коммерчески оправданным ценам. От «Аэрофлота» с его премиальным сервисом следует ожидать рыночного ценообразования, а «Россия» могла бы полностью взять на себя решение социальных задач, считает он.

Эксперт отметил, что сокращение предложения по плоскому тарифу не приведет к существенному увеличению провозных емкостей на прямых линиях между Москвой и дальневосточными городами. «ИрАэро», NordWind и «Икар» и так пытаются работать на этих направлениях, но размеров их флота недостаточно для полноценной конкуренции с группой «Аэрофлот», констатирует Олег Пантелеев. «После ухода с рынка "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа" конкурентов у "Аэрофлота" на этих направлениях просто не существует,— говорит эксперт.— Широкофюзеляжный парк "ИрАэро" и NordWind больше нацелен на перевозки по туристическим направлениям».

Герман Костринский