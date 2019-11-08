Россию призывают выполнить рекомендации ГРЕКО

Российское отделение Transparency International опубликовало доклад о выполнении Россией рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Ранее ГРЕКО выдвинула 22 рекомендации по усовершенствованию инструментария для борьбы с коррупцией. Эксперты Transparency пришли к выводу, что ни одна из них не была выполнена полностью.

В опубликованном в четверг докладе эксперты Transparency International дают выполнению Россией рекомендаций ГРЕКО неудовлетворительную оценку. По их мнению, ни одна из рекомендаций не была реализована полностью. Пять рекомендаций выполнены «удовлетворительным образом». Еще десять реализованы частично, а по остальным семи меры не были приняты вовсе.

ГРЕКО была создана Советом Европы в 1999 году для контроля за соблюдением государствами антикоррупционных стандартов. Сейчас в нее входят 49 государств. США — единственный член организации за пределами Европы. Организация помогает странам выявить недостатки в антикоррупционной политике и подобрать инструментарий для их устранения. Эксперты ГРЕКО провели четыре раунда оценки из предусмотренных восьми. На официальном сайте организации указано, что «анализ ситуации в каждой стране проводится на основе письменных ответов на опросы и информации, собранной на встречах с чиновниками и представителями гражданского общества». После визита группа экспертов составляет проект отчета, который передается стране для тщательного изучения.

Как сообщал “Ъ”, по итогам антикоррупционной оценки ГРЕКО Россия получила 22 рекомендации по усовершенствованию инструментария по борьбе с коррупцией. В октябре депутаты Госдумы получили от Генпрокуратуры справку о реализации этих рекомендаций, в которой говорилось, что полностью выполнено семь рекомендаций, частично — три, а 12 рекомендаций не выполнены вовсе. Отчет о принятых в России мерах по предупреждению коррупции будет рассмотрен на пленарном заседании организации в декабре 2019 года.

По версии Transparency International, в 2018 году Россия заняла 138-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции, набрав 28 баллов из 100. Аналогичный результат показали Гвинея, Иран, Ливан, Мексика и Папуа—Новая Гвинея.

ГРЕКО рекомендовала РФ повысить уровень прозрачности законодательного процесса при помощи проведения публичных консультаций и обеспечения доступа СМИ к парламентскому процессу. Как указано в докладе Transparency International, функционал существующих в России «институтов общественного контроля за принятием законопроектов ограничен», а система отказа или лишения журналистов аккредитации «до сих пор остается закрытой».

Также в ГРЕКО настаивали на инициировании публикаций о заработке депутатов и сенаторов с возможностью проверки опубликованных данных. Сегодня, как сказано в докладе Transparency International, в декларациях, опубликованных на ресурсах Госдумы и Совета федерации, отсутствуют сведения об источниках доходов парламентариев и их интересах, а декларации депутатов доступны на официальном сайте Госдумы в разделе «противодействие коррупции» только за последние три года.

Кроме того, эксперты ГРЕКО рекомендовали усилить систему декларирования доходов членов двух палат эффективным механизмом контроля достоверности сведений, предоставляемых народными избранниками.

Действующее законодательство, указывают эксперты, не позволяет профильным комиссиям Госдумы и Совета федерации «осуществлять всесторонний контроль и проверку деклараций» парламентариев без «обращения со стороны третьих лиц». ГРЕКО настаивала на введении в законодательство санкций в отношении депутатов и сенаторов за нарушения, связанные с декларированием доходов.

Как сообщил “Ъ” заместитель генерального директора «Transparency International Россия» Илья Шуманов, доклад о выполнении Россией рекомендаций ГРЕКО готовился в течение последних шести месяцев, а «любые спорные позиции», представленные в документе, трактовались в пользу России. По словам господина Шуманова, вчера на закрытом заседании Transparency представила итоги работы всем заинтересованным сторонам, включая представителей Верховного суда, Следственного комитета, Госдумы, Совета федерации, Счетной палаты и Совета Европы.

Так, по мнению экспертов Transparency, полностью невыполненной осталась рекомендация по принятию кодекса этики для членов парламента. Лишь разработка антикоррупционного «практического руководства» для депутатов и сенаторов, а также предусмотренное на период с 2018 по 2020 год обучение парламентариев по вопросу противодействия коррупции получили близкую к удовлетворительной оценку. Две рекомендации из девяти ГРЕКО в отношении судейского корпуса были выполнены «удовлетворительным образом», отмечается в докладе. Речь идет о разработке для судей практического руководства по сообщению о подарках и их обучении «предупреждению коррупции» (аналогичное предложение выдвинуто и в адрес парламентариев). Эксперты Transparency International отмечают, что отчеты по обучению мировых судей отсутствуют, «что делает систему непрозрачной и недоступной для анализа со стороны общественности».

Выполненными частично эксперты Transparency International считают лишь рекомендации по ограничению роли исполнительной власти в назначении судей, упрощению возможности обжалования отказа в отводе судьи и «повышению стабильности срока пребывания в должности мировых судей».

В отношении прокурорского корпуса, по мнению экспертов организации, частично выполнены только две рекомендации ГРЕКО: обеспечение дисциплинарных процедур в отношении прокуроров и введение критериев для распределения нагрузки между ними. В список невыполненных вошли создание «более прозрачной процедуры» назначения в органы прокуратуры кандидатов, не состоявших на службе в ведомстве, и разработка аналогичного, как у судей и парламентариев, антикоррупционного руководства.

Никита Прокшин