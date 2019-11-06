Сунул ГРЕКО руку в Думу

Во вторник председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщил, что Совет федерации сформировал «Свод закрепленных в законодательстве РФ правил поведения члена Совета федерации». Документ, как утверждает политик, не вводит новые правила поведения, а лишь «обобщает все прописанные в различных законах нормы». По словам сенатора, это было сделано в ответ на рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). Как выяснил “Ъ”, в декабре 2019 года ГРЕКО рассмотрит отчет о принятых РФ мерах по предупреждению коррупции. По итогам предыдущего отчета Россия получила 22 рекомендации по усовершенствованию инструментария для борьбы с коррупцией, но выполнила далеко не все из них. Как считают опрошенные “Ъ” эксперты, невыполнение рекомендаций ГРЕКО грозит России репутационными издержками.

Как стало известно “Ъ”, в октябре депутаты Госдумы получили от Генпрокуратуры справку о реализации рекомендаций ГРЕКО, высказанных в четвертом оценочном докладе организации от 22 марта 2018 года по предупреждению коррупции среди «парламентариев, судей и прокуроров». Согласно справке, полностью выполнены 7 рекомендаций, частично — 3, а 12 рекомендаций не выполнены (из них 6 — для парламентариев и 6 — для судей). Копия документа есть в редакции “Ъ”.

По итогам четвертого раунда оценки ГРЕКО рекомендовала РФ повысить уровень прозрачности законодательного процесса, принять кодекс этики для членов парламента и разработать антикоррупционное «практическое руководство». Кроме того, эксперты настаивали на усилении системы декларирования доходов членов двух палат, а также инициировании публикаций о заработке депутатов и сенаторов с возможностью проверки опубликованных данных.

Эти пункты, как указано в справке Генпрокуратуры, не были реализованы. С учетом принятия вчерашнего свода правил для сенаторов полностью выполнены две рекомендации и одна частично, поскольку для депутатов Госдумы необходимо принять такое же руководство. Для применения санкций в отношении депутатов и сенаторов за нарушения, связанные с декларированием доходов, был принят федеральный закон №561 о статусе членов двух палат. Также в 2018–2020 годах было предусмотрено обучение парламентариев по вопросу противодействия коррупции.

Как указано в документе, предложения ГРЕКО о пересмотре процесса отбора судей и увеличение уровня «прозрачности декларирования» их доходов также не были выполнены. Российские власти не смогли разработать для судей аналогичное, как для парламентариев, практическое руководство, а вопрос об ограничении иммунитета судей деятельностью, «связанной с их участием в отправлении правосудия (функциональный иммунитет), в максимально возможной степени» остался без изменений. Рекомендация о возврате в кодекс судейской этики положений, «связанных с беспристрастностью и честностью судей относительно близких родственников, которые могли бы привести к конфликту интересов, личных отношений со сторонами процесса», также осталась без внимания. Не выполнена и рекомендация упростить возможность обжалования отказа в отводе судьи. Власти справились лишь с определением критериев при отборе и назначении судей, повышением эффективности их обучения в вопросе «предупреждения коррупции». Для «повышения стабильности срока пребывания в должности мировых судей» в первом чтении был принят законопроект №657072–7, согласно которому мировые судьи должны назначаться на должность без ограничения срока полномочий.

Впрочем, как сообщили “Ъ” высокопоставленные источники в системе юстиции, некоторые сведения, указанные в справке Генрокуратуры, не соответствуют действительности. Так, они считают, что рекомендации ГРЕКО по поводу конфликта интересов выполнять не нужно, поскольку этот вопрос и так детально урегулирован в УПК, ГПК и АПК РФ. Впрочем, по информации источников “Ъ”, Верховным судом было разработано предложение включить в процессуальные кодексы указание для судей в случае возникновения конфликта интересов информировать участников процесса об участии в нем связанных с ним лиц. Сейчас предложение находится на рассмотрении Совета федерации.

Вопросы получения подарков, по мнению правоведов, также детально регламентированы законодательством, а памятка о запрете на получение подарков опубликована на сайте Судебного департамента ВС. Рекомендация же по увеличению уровня «прозрачности декларирования» доходов судей и вовсе полностью исполнена — 9 октября этого года президиум Верховного суда издал об этом специальное постановление.

Частично реализованным признано обеспечение дисциплинарных процедур в отношении прокуроров. В список полностью выполненных вошло создание «более прозрачной процедуры» назначения в органы прокуратуры кандидатов, не состоявших на службе в ведомстве. Для выполнения рекомендации на сайте Генпрокуратуры была размещена информация о квалификационных требованиях к кандидатам. Была выполнена рекомендация о введении критериев для распределения нагрузки между прокурорами, а также об обеспечении регулярного обучения прокуроров по вопросам «предупреждения коррупции» и о разработке аналогичного, как у судей и парламентариев, антикоррупционного руководства.

Генпрокуратура рекомендует Госдуме, Совету федерации, Верховному суду и другим «органам судейского сообщества» в срочном порядке применить необходимые меры для реализации предложений международного сообщества. В справке, полученной депутатами, утверждается, что невыполнение большинства предложений «повлечет включение России в список государств, не выполняющих рекомендации ГРЕКО».

ГРЕКО была создана Советом Европы в 1999 году для контроля за соблюдением государствами антикоррупционных стандартов. Сейчас в нее входят 49 государств. США — единственный член организации за пределами Европы. Организация помогает странам выявить недостатки в антикоррупционной политике и подобрать инструментарий для их устранения. Эксперты ГРЕКО провели четыре раунда оценки из предусмотренных восьми. На официальном сайте организации указано, что «анализ ситуации в каждой стране проводится на основе письменных ответов на опросы и информации, собранной на встречах с чиновниками и представителями гражданского общества». После визита группа экспертов составляет проект отчета, который передается стране для тщательного изучения.

По версии Transparency International, в 2018 году Россия заняла 138-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции, набрав 28 баллов из 100. Аналогичный результат показали Гвинея, Иран, Ливан, Мексика и Папуа—Новая Гвинея.

Как считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, невыполнение требований ГРЕКО ударит по имиджу государства и может «негативно отразиться на инвестиционном климате и бизнес-проектах» международного уровня. Коррупция, считает господин Топорнин, «в России вошла в традицию». Правда, по его словам, о «каких-либо штрафах или исключении России из Совета Европы в данном случае речи не идет».

Директор по коммуникациям ГРЕКО Даниэль Хольтген сообщил “Ъ”, что предоставленная российскими властями информация о выполнении рекомендаций по итогу четвертого раунда оценки будет рассмотрена «в течение недели со 2 декабря». По итогам рассмотрения будет составлен отчет для оценки эффективности мер, принятых властями.

На запрос “Ъ” в пресс-службе Генпрокуратуры ответили, что информация о мерах, принятых Россией для исполнения рекомендаций ГРЕКО, направлена в организацию еще летом. Однако конкретные вопросы там комментировать отказались, сославшись на правила процедур организации, согласно которым «вся переписка, касающаяся оценочных процедур и выполнения рекомендаций ГРЕКО, является конфиденциальной до рассмотрения отчета и его публикации в установленном порядке».

Никита Прокшин