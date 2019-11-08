Минкомсвязь: закон о «суверенном рунете» не повлияет на Telegram

Принятый 1 ноября закон о «суверенном рунете» не повлияет на работу мессенджера Telegram, заявил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

«(Будет.— “Ъ”) то же самое, что сейчас. А что, у кого-то есть какие-то проблемы?» — сказал господин Волин (цитата по ТАСС).

Напомним, закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам, которые позволят фильтровать трафик и ограничивать доступ к запрещенным сайтам. Если российскому сегменту интернета будет что-то угрожать, централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору. Точный список угроз пока не обнародован, однако «Интерфакс» ранее сообщил со ссылкой на источник, что правительство его утвердило.

О сути нового закона читайте в материале “Ъ” «Фильтруй контент».