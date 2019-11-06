«Интерфакс»: правительство определило список угроз «суверенному рунету»

Правительство России определилось со списком угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета в России. Проект документа по закону о «суверенном рунете» находится на рассмотрении профильных ведомств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Среди таких угроз оказалось распространение запрещенной в России информации.

Угрозой безопасности функционирования интернета в проекте называют нарушения способности сети противостоять попыткам несанкционированного доступа. В этот перечень входит угроза распространения запрещенной информации, кибератаки, информационные воздействия на средства и сети связи, нарушение доступности информационных онлайн-ресурсов государственной, региональной и муниципальной власти.

Угрозой устойчивости называют нарушение работоспособности сети связи при отказе части ее элементов. К ним относят угрозы невозможности доступа к услугам связи, из-за которых нет доступа к экстренным службам, и невозможность использовать услуги связи в критически важных объектах.

Угрозой целостности интернета в России называется отсутствие возможности установить соединение между пользователями и информационными ресурсами. В этот список входят угрозы нарушения взаимодействия сети связи с зарубежными сетями, из-за чего может не оказаться доступа с пользователями или информресурсами за границей. Также угрозой названо нарушение функционирования интернета, из-за которого российские пользователи не могут связаться с другими, в том числе находящимися за границей.

Напомним, закон о «суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он обязывает операторов устанавливать на сетях техсредства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам.

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