С 1 ноября в России вступил в силу закон о «суверенном рунете», обязывающий операторов устанавливать на сетях технические средства противодействия угрозам для фильтрации трафика и ограничения доступа к запрещенным сайтам. Перечень угроз государство пока не утвердило. Если российскому сегменту интернета будет что-то угрожать, централизованное управление сетью перейдет к Роскомнадзору. Кроме того, «не реже раза в год» планируются учения по обеспечению безопасности рунета.

Ряд пунктов закона, в том числе положение о национальной доменной зоне и криптографической защите, начнет действовать с января 2021 года. Документ внесли депутат Госдумы Андрей Луговой и сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас. Последний оценивал затраты на реализацию инициативы в 20 млрд руб.

Подробнее о законе — в публикации “Ъ” «Фильтруй контент».