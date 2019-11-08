Россия приступает к созданию ракет средней и меньшей дальности в ответ США

Россия начнет разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее о необходимости такого зеркального шага говорил президент России Владимир Путин.

«Поскольку США уже приступили к созданию наземных ракет средней и меньшей дальности, мы, как предупреждал президент Путин, будем поступать зеркально»,— сказал глава МИД России на Московской конференции по нераспространению (цитата по ТАСС).

При этом господин Лавров отметил, что для поиска путей поддержания и предсказуемости в ракетной сфере Россия решила не замещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства.

Напомним, заключенный между СССР и США более 30 лет назад Договор о ликвидации РСМД истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности. Владимир Путин поручил проработать ответ на испытания американской крылатой ракеты.

Сергей Лавров о российско-американских отношениях и ситуации в мире — в интервью “Ъ” «"Войну мы не начнем, это я вам обещаю"».

Как сегодня США предъявили России новые претензии по уже развалившемуся Договору о РСМД, читайте в публикации “Ъ”.