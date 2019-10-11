Путин объявил о разработке новых ракет в ответ США

Россия будет работать над созданием ракет средней дальности, так как они уже есть у США, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совете глав государств СНГ в Ашхабаде, он уточнил, что уже направил соответствующее обращение «главам многих стран».
«Мы заявили о том, что мы не собираемся размещать ракеты средней дальности, если они у нас появятся, а мы теперь, конечно, будем над этим работать, поскольку у американцев они появились»,— сказал российский президент (цитата по «Интерфаксу»).
Также господин Путин заявил, что Россию тревожат планы Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатском регионе. «Ясно, кто является целью номер один в данном случае. Нас это не радует, потому что это и нас касается»,— добавил он.
Напомним, заключенный между Россией и США более 30 лет назад Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) истек 2 августа 2019 года. Стороны отказались продлить договор, возложив ответственность за непродление соглашения друг на друга. В середине августа США провели первые испытания ракеты средней дальности.
О российском ответе на испытания американской крылатой ракеты — в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».
Как сейчас собираются контролировать ракеты средней и меньшей дальности — в материале “Ъ” «Договор умер, да здравствует разговор!»
Кто и что теряет от аннулирования ДРСМД
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