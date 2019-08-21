Tomahawk вернулся бумерангом

Президент России Владимир Путин полагает, что испытания в США крылатой ракеты средней дальности Tomahawk с наземной пусковой установки свидетельствуют о том, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву Договора о ракетах средней и меньшей дальности» (ДРСМД). Ранее с такой же оценкой произошедшего выступил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Пентагон провел свои испытания Tomahawk в воскресенье, успешно поразив цель на расстоянии 500 км. Таким образом, Вашингтон впервые на деле реализовал свой выход из договора, действовавшего до 2 августа.

«Подобные испытания лишний раз показывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД»,— передал слова Владимира Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, новость об американском пуске Tomahawk застала президента России на переговорах с французским коллегой. Владимир Путин также уточнил, что подготовить такие испытания за несколько недель невозможно, и их проведение лишний раз доказывает, что именно США виновны в развале договора.

Напомним, что согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5500 км. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан только администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что крылатая ракета 9М729, разработанная в конструкторском бюро «Новатор», якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии, к примеру, в использовании ракет-мишеней, которые по своим характеристикам аналогичны запрещенным договором баллистическим ракетам. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля объявил о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, документ официально прекратил свое действие.

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Видеозапись с испытаниями крылатой ракеты Tomahawk c наземной установки была опубликована во вторник на ресурсах Минобороны США. «Опытная ракета покинула наземную мобильную пусковую установку и точно поразила мишень после более чем 500 км полета,— значится в официальном заявлении Пентагона.— Полученные в ходе испытаний данные помогут министерству обороны в разработке будущих средств доставки среднего радиуса действия».

В ведомстве также уточнили, что ракета была выполнена в неядерном варианте. Ранее глава Пентагона Марк Эспер предупреждал, что США начинают испытания наземных стационарных и мобильных крылатых и баллистических ракет средней дальности, ранее запрещенных договором.

Крылатая ракета Tomahawk используется на кораблях военно-морских сил США с начала 1980-х годов. С 1991 года ракеты этого типа активно использовались в боевых действиях для нанесения ударов по Ираку, Югославии, Ливии и Сирии. Наземная модификация Tomahawk — BGM-109G — была снята с вооружения и ликвидирована в соответствии с Договором РСМД после его подписания в 1987 году.

Россию в критике испытаний США поддержали в Китае. «Эти действия США спровоцируют новый раунд гонки вооружений, приведут к эскалации военной конфронтации и будут иметь серьезное негативное влияние на международную и региональную безопасность»,— сообщил во вторник пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан. Действительно, для Китая принятие Пентагоном на вооружение новых ракет представляет едва ли не большую угрозу, чем для России. Американские официальные лица не скрывают, что после выхода из ДРСМД ранее запрещенное оружие будет размещено в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, 13 августа агентство AP со ссылкой на высокопоставленного американского дипломата сообщало, что США ведут консультации на эту тему со своими азиатскими союзниками.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, испытанную Пентагоном в воскресенье установку нельзя назвать новым видом вооружения.

«Этот контейнер для запуска просто снят с корабля и установлен на мобильную платформу, для этого не надо было вести многолетнюю подготовку,— сказал “Ъ” старший научный сотрудник Института разоружения ООН Павел Подвиг.— Особенность в том, что если бы ДРСМД действовал, то теперь после наземных испытаний все ракеты Tomahawk необходимо было бы уничтожить как не соответствующие договору. Но его уже нет». Он также добавил, что аналогичным образом возможно использование в наземном мобильном исполнении российской корабельной крылатой ракеты «Калибр». Собственно, этот вариант — наземного «Калибра» — и был официально предложен Минобороны РФ в качестве одной из ответных мер на выход США из ДРСМД (см. “Ъ” от 4 февраля). И поскольку «Калибр» уже в достаточной мере был отработан на кораблях, создание его наземного варианта не потребует от его разработчиков и военных ни большого времени, ни больших затрат.

Михаил Коростиков