Вашингтон заблудился в трех ракетах

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе Московской конференции по нераспространению сделал важное заявление: уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) США дали понять России, что российская крылатая ракета наземного базирования 9М729 не тот комплекс, который вызвал озабоченность Вашингтона и из-за которого американская сторона вышла из этого соглашения. При этом он уточнил “Ъ”, что США не сообщили, о какой другой ракете идет речь. Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в разведке США сообщали, что Россия в начале 2019 года продемонстрировала миру «фейковую» 9М729. Впрочем, эксперты не исключают, что США могли перепутать российские ракеты.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступил в пятницу утром на открытии Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ). В ходе сессии, участие в которой приняли заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, гендиректор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД Китая Фу Цун и директор ЦЭБ Антон Хлопков, российский дипломат сообщил важную новость.

По его словам, американские коллеги в августе — уже после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — сообщили российской стороне, что «они вышли из этого договора не из-за 9М729».

Позже на уточняющий вопрос “Ъ” Сергей Рябков сказал: «Американцы говорят, что наша ракета 9М729 не та, которую они имели в виду (утверждая, что Россия нарушает Договор о РСМД.— “Ъ”). Что они имели в виду, мы абсолютно не понимаем, а они отказываются это объяснить». По его словам, никаких дополнительных деталей американская сторона не сообщила.

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Напомним, США в 2013 году обвинили Россию в том, что она нарушила обязательство «не производить и не испытывать крылатую ракету наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, а также не иметь и не производить пусковые установки для таких ракет». Но долгое время они ни публично, ни за закрытыми дверями не уточняли, о какой именно российской ракете идет речь.

Лишь в ноябре 2017 года на закрытой встрече с экспертами в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона спецпомощник президента США Кристофер Форд уточнил, что речь идет о 9М729. В американской классификации это SSC-8. Один из участников мероприятия написал об этом в Twitter. После этого власти США официально подтвердили, что именно эта ракета вызывает у них тревогу, но деталей не сообщили.

Наиболее полную информацию о предполагаемом российском нарушении в начале декабря 2018 года в ходе брифинга изложил директор Национальной разведки США Дэниел Коутс. Американская версия такова: разработка 9М729 началась в середине 2000-х годов. Ракета была создана екатеринбургским опытным конструкторским бюро «Новатор» им. Л. В. Люльева (входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»). Летные испытания ракеты, которая может быть оснащена как обычной, так и ядерной боеголовкой, завершились к 2015 году. При этом сначала 9М729 была испытана со стационарной пусковой установки на дальность свыше 500 км, что разрешено договором, но только если ракета планируется для воздушного или морского базирования. А затем та же ракета была испытана с мобильной пусковой установки, но уже на разрешенную договором дальность.

Последовательность испытаний, описанная в заявлении США, являлась бы нарушением договора. По словам же Дэниела Коутса, власти РФ использовали комбинированную схему летных испытаний (то есть в ходе единого испытательного цикла отрабатывалось несколько различных «изделий»), чтобы скрыть реальный потенциал своей новой ракеты. Вашингтон потребовал от Москвы уничтожить «ракету-нарушителя» и пусковые установки к ней, пригрозив выходом из договора.

Российские власти же утверждают, что 9М729 была испытана на дальность около 480 км, а потому никак не могла нарушать Договор о РСМД.

На конференции в Москве Сергей Рябков вновь подчеркнул, что развернутая в России 9М729 не относится к классу ракет среднего и меньшего радиуса действия.

«США хотели разрушить Договор о РСМД, поскольку это соглашение ограничивало их возможности в этой области»,— сказал он.

Напомним, чтобы показать, что Договор о РСМД разваливается не по вине Москвы, российская сторона в январе этого года пошла на непривычный шаг. Минобороны и МИД РФ пригласили иностранных военных атташе и журналистов на брифинг, где раскрыли некоторые тактико-технические характеристики 9М729. Ранее в Москве такие меры транспарентности называли излишними. Впрочем, саму ракету гости не увидели: им продемонстрировали лишь ее пусковую установку и транспортно-пусковой контейнер. Изображение же ракеты было показано на слайдах, в том числе в разрезе.

При этом США, а также их ключевые союзники показ, состоявшийся в подмосковной Кубинке в парке «Патриот», проигнорировали. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что США «запретили» своим союзникам по НАТО посещать этот брифинг. Из стран альянса «ослушаться», по его словам, «посмели» только представители посольств Турции, Болгарии и Греции.

Начальник ракетных войск и артиллерии сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, в частности, объяснил собравшимся в «Патриоте», что 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728 (входит в состав наземного комплекса «Искандер-М»), однако не противоречит Договору о РСМД. «Модернизация крылатой ракеты 9М728 была направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов»,— сказал военный и добавил, что «максимальная дальность полета ракеты 9М729 уменьшилась на 10 км по сравнению с ракетой 9М728 и составляет 480 км».

По словам Михаила Матвеевского, на ракете 9М729 размещены «боевое оснащение повышенной мощности и новый бортовой комплекс управления», обеспечивающий более высокую точность поражения цели. При этом, отметил он, стартовый и маршевый двигатели с топливной системой ракеты 9М729 остались без изменений: ракета заправляется один раз на заводе-изготовителе, а масса топлива точно такая же, как в крылатой ракете 9М728, на базе которой создана новая ракета.

Поскольку представителей США не было, оспорить эти тезисы никто из присутствовавших на показе не смог. Российская сторона заявила о готовности провести для США отдельный, еще более подробный брифинг, однако в Вашингтоне от этого отказались.

Замгоссекретаря США Андреа Томпсон в интервью Deutsche Welle назвала показ «имитацией и пропагандой». А чуть позже в издании The Daily Beast вышла статья, в которой со ссылкой на источники в разведслужбах США сообщалось, что в Кубинке российские военные показали «фейк». «Почти ничего из того, что было продемонстрировано на показе в поддержку российской версии, не соответствует параметрам той ракеты, которую американские ЦРУ и Национальное агентство геопространственной разведки идентифицировали как нарушающую Договор о РСМД»,— уточняло издание. Из статьи следует, что ракета, нарушившая договор, больше, чем тот контейнер, который Минобороны РФ показало публично, и использует отдельную пусковую установку, а разведслужбы США полагают, что SSC-8 является сухопутным мобильным вариантом крылатой ракеты морского базирования «Калибр».

Не исключено, что, заявив в августе о том, что США вышли из договора не из-за 9М729, американская сторона имела в виду именно подлог с российской стороны. Между тем со слов Сергея Рябкова выходит, что США высказали свои претензии в диалоге с Россией уже после развала договора.

Российские эксперты при этом сомневаются в том, что Минобороны РФ стало бы демонстрировать «подделку». «Со стороны России такая подмена была бы довольно рискованным шагом»,— сказал “Ъ” руководитель проекта «Ядерное вооружение России» (russianforces.org) Павел Подвиг. «Вместо того чтобы делать постфактум абсурдные заявления, американцы должны были отправить в Кубинку или же на отдельные консультации компетентных военных-ракетчиков, которые имели возможность уточнить все интересующие их вопросы»,— отметил в беседе с “Ъ” председатель совета ПИР-Центра, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ Евгений Бужинский.

Впрочем, российские эксперты ранее неоднократно выдвигали и версию о том, что американцы могли перепутать ракеты. Эксперт РСМД Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», не исключает, что США пришли к выводу, что та крылатая ракета наземного базирования SSC-8, которая у них вызывала вопросы, и ракета 9М729, развернутая в реальности, отличаются друг от друга. «При этом теоретически вполне возможно сделать в одних и тех же габаритах ракету либо с большей дальностью (то есть с топливным баком большей емкости), либо с более хитрой головной частью большего размера, например с системой управления, обеспечивающей повышенную точность, или с расширенными возможностями по противодействию техническим средствам РЭБ, или же отделяемой»,— заявил он “Ъ”.

Ранее российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что США лишь искали предлог, чтобы выйти из Договора о РСМД, и на самом деле американскую сторону беспокоит потенциал не России, а Китая. Впрочем, представители США и сами прямо говорили, что озабочены наличием у Китая большого арсенала ракет средней дальности. В частности, об этом в интервью “Ъ” в октябре 2018 года заявил тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

2 февраля США вышли из Договора о РСМД (его действие вслед за ними приостановила и Россия), 2 августа он прекратил существование.

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков пояснил, что высокопоставленные представители Государственного департамента США были приглашены на Московскую конференцию, но отказались от участия.

Елена Черненко