У правозащитников проверяют маркировку

Роскомнадзор составил еще четыре протокола об отсутствии маркировки «иностранный агент» на страницах правозащитного центра «Мемориал» в Twitter и группе «ВКонтакте». Общее число протоколов в отношении правозащитного центра и международного «Мемориала» составило двадцать. По каждому из них «Мемориалу» грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. По шести протоколам Тверской суд Москвы уже вынес постановления, обязав правозащитников заплатить 1,4 млн руб. При этом председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов заявил “Ъ”, что осенью во всех аккаунтах «Мемориала» в соцсетях организации были поставлены маркировки, которые требует закон.

7 ноября Роскомнадзор составил еще четыре административных протокола в отношении правозащитного центра «Мемориал» и председателя совета организации Александра Черкасова в связи с отсутствием маркировки иноагента в соцсетях — в аккаунте центра в Twitter и на странице группы «ВКонтакте». Роскомнадзор вменяет правозащитникам нарушение ч. 2 ст. 19.34 КоАП (издание некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, материалов и/или их распространение, в том числе через средства массовой информации и/или с использованием сети Интернет, без указания на то, что эти материалы изданы и/или распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента). Нарушение наказывается штрафом: должностных лиц суд может обязать заплатить от 100 тыс. до 300 тыс. руб., юрлица заплатят от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Как в России появились «иностранные агенты» Читать далее

В общей сложности в отношении правозащитного центра «Мемориал» и международного «Мемориала» составлено двадцать протоколов об отсутствии маркировки иностранного агента на десяти онлайн-ресурсах. Тверской суд с 22 октября по 6 ноября 2019 года успел рассмотреть шесть из них. За отсутствие маркировок на странице YouTube-канала, в аккаунтах в Twitter и Facebook международного «Мемориала», а также на фейсбук-странице представительства правозащитного центра в Ингушетии организации должны заплатить 1,4 млн руб. Из них по 100 тыс. руб. должны заплатить председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский и председатель совета правозащитного центра Александр Черкасов.

«Все двадцать протоколов инициированы управлением ФСБ по Ингушетии этим летом. ФСБ посылала жалобы о нарушении законодательства в Роскомнадзор,— рассказал “Ъ” Александр Черкасов.— По каждой бумаге было составлено по два протокола, на юридическое или на физическое лицо — на меня или на Яна Рачинского». Осенью, по словам господина Черкасова, все социальные сети были маркированы. «Мы поставили маркировки, но, поскольку протоколы уже были составлены, суды продолжаются»,— пояснил господин Черкасов. По его словам, до сих пор «Мемориал» также сталкивался с подобной ситуацией: протоколы в связи с отсутствием маркировки составлялись «один-два раза в год». В 2016 году Роскомнадзор угрожал добиться закрытия «Мемориала», если организация не поставит на сайте маркировку. «Теперь в конце каждого нашего текста есть маркировка о том, что мы внесены в реестр»,— уточняет Александр Черкасов.

Закон, позволяющий Минюсту признавать иностранными агентами некоммерческие организации (НКО), которые занимаются политической деятельностью, получая при этом средства из-за рубежа, вступил в силу в ноябре 2012 года. Летом 2014 года Минюст России внес правозащитный центр «Мемориал» в реестр НКО, «выполняющих функции иностранного агента».

Елизавета Михальченко