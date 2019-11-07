Исключительная мера теряет сторонников

«Левада-центр» в четверг представил опрос, в котором 49% респондентов высказались за возвращение смертной казни. Повод для исследования социологов дала общественная дискуссия о необходимости ужесточения законодательства, возникшая после убийства девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове. Неделю назад фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовали схожий опрос: 52% опрошенных считают необходимым отмену моратория применения исключительной меры наказания. Впрочем, опросы показывают, что число сторонников смертной казни с годами медленно, но уменьшается.

Призывы к введению смертной казни в России звучат регулярно после резонансных преступлений. Именно таким стало убийство в октябре 2019 года девятилетней Елизаветы Киселевой в Саратове. Депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков («Единая Россия») и Ольга Алимова (КПРФ) первыми заявили о необходимости жесткого наказания для убийцы, в частности отмены моратория на смертную казнь. Затем депутаты фракции «Справедливой России» анонсировали соответствующий законопроект.

Отношение к смертной казни в России и мире — в инфографике “Ъ” Читать далее

Социологи решили узнать, как к этой идее относятся граждане РФ. «Левада-центр» провел опрос с 24 по 30 октября этого года. Участие в нем приняли 1616 человек из 50 субъектов РФ старше 18 лет. Опрошенным была предложена карточка, где они могли выбрать только один ответ. 49% респондентов высказались за возвращения к применению смертной казни. Из них 33% граждан выступили за «восстановление смертной казни в прежних размерах (так, как это было в начале 1990-х годов)». А 16% респондентов согласны «расширить применение смертной казни», включив новые составы преступлений, к примеру коррупцию.

В ст. 23 УК РСФСР (действовал до 1996 года) смертная казнь рассматривалась как исключительная мера наказания. Расстрел мог быть применен за измену Родине (ст. 64), шпионаж (ст. 65), террористический акт (ст. 66 и 67), диверсию (ст. 68), бандитизм (ст. 77), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни». Позже был введен мораторий на исполнение высшей меры наказания.

При этом, согласно опросу «Левада-центра», 19% опрошенных полагают, что смертную казнь нужно полностью отменить. 21% не против сохранить нынешнее положение, когда исполнение смертных приговоров приостановлено, а суды не выносят смертных приговоров.

Отметим, что в 2002 году так ответили лишь 12 %. При этом 17 лет назад 49% респондентов высказались за восстановление смертной казни, как это было в начале 1990-х годов. Социологи «Левады-центра» представили таблицу предпочтений граждан в зависимости от возраста и уровня образования. Так, упразднить смертную казнь охотнее готовы лица старше 18 лет и младше 24 лет (35%). Напротив, россияне пожилого возраста чаще говорят о возможности вернуть смертную казнь (38%).

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков назвал процесс роста сторонников отмены смертной казни длительным. Господин Волков связал его с постепенным убыванием представителей старшего поколения. «Представители молодежи считают, что каждый может попасть в жернова, поэтому лучше, чтобы смертной казни не было»,— уточнил он.

Схожий опрос провел ФОМ (.pdf). Так, по данным ФОМа (опубликованы 1 ноября 2019 года), 52% опрошенных считают, что следует вернуться к применению смертной казни. Опрос проводился с 26–27 октября среди 1500 респондентов. Россиянам из 104 населенных пунктов и 53 субъектов РФ был задан вопрос: «Как вы думаете, сегодня России следует вернуться к применению смертной казни или следует полностью отменить смертную казнь? Или по-прежнему придерживаться моратория?». Опрошенным была предложена карточка, где можно было выбрать один ответ. Из исследования также можно сделать вывод, что запрос на применение высшей меры социальной защиты снизился с февраля 2006 года: тогда 63% россиян были готовы к применению расстрелов к преступникам. Данные ФОМа также говорят, что население 18–30 лет охотнее поддерживает идею моратория (37%), чем респонденты 46–60 лет (29%) и старше 60 лет (28%).

Социологи ФОМа и «Левада-центра» также предложили ответить: за какие преступления можно применять смертную казнь?

Большинство полагает, что целесообразно так наказывать за изнасилование несовершеннолетних (72% у «Левада-центра», 68% у ФОМа). Также применение высшей меры наказания допустимо за преступления террористической направленности (44% опрошенных — «Левада-центр», 53% — ФОМ).

Ведущий аналитик ФОМа Григорий Картман заявил, что не видит тенденции роста оппонентов высшей меры наказания. «В длительной исторической перспективе есть динамика. Общество стало гуманнее,— отмечает он.— Ситуация изменилась: нет войны внутри страны, терроризма, и движение соответствует этой тенденции (увеличению числа противников смертной казни.— “Ъ”)».

Член Совета по правам человека Шота Горгадзе пояснил “Ъ”, что после убийства девятилетней Елизаветы Киселевой «рост сторонников смертной казни был вызван исключительно эмоциональной составляющей». «Но информационный повод живет не больше двух недель, поэтому вновь наладился баланс между сторонниками и противниками смертной казни,— считает он.— Эмоции уступили место размышлениям, нужна нам смертная казнь с учетом не столь совершенной судебной системы?»

Элина Кочерещенко