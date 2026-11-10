Фицо назвал шантажом угрозу Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал детали первого телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который состоялся после отказа Братиславы поддержать очередной пакет санкций против России, передает Dennik N.
По словам господина Фицо, господин Мерц во время звонка на повышенных тонах выразил недовольство из-за блокировки санкций. Словацкий премьер подчеркнул, что действовал исключительно в интересах своей страны. Он отметил: «Я что, должен быть сейчас перепуганным из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит?»
Роберт Фицо сообщил, что канцлер Германии пригрозил заблокировать финансирование Словакии из бюджета Европейского союза. Конкретных сумм и сроков возможных ограничений господин Фицо не назвал.