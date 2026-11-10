Фицо назвал шантажом угрозу Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

По словам господина Фицо, господин Мерц во время звонка на повышенных тонах выразил недовольство из-за блокировки санкций. Словацкий премьер подчеркнул, что действовал исключительно в интересах своей страны. Он отметил: «Я что, должен быть сейчас перепуганным из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит?»