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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

Фицо назвал шантажом угрозу Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал детали первого телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который состоялся после отказа Братиславы поддержать очередной пакет санкций против России, передает Dennik N.
Роберт Фицо

Роберт Фицо

David W Cerny / Reuters

По словам господина Фицо, господин Мерц во время звонка на повышенных тонах выразил недовольство из-за блокировки санкций. Словацкий премьер подчеркнул, что действовал исключительно в интересах своей страны. Он отметил: «Я что, должен быть сейчас перепуганным из-за того, что немецкий канцлер что-то говорит?»
Роберт Фицо сообщил, что канцлер Германии пригрозил заблокировать финансирование Словакии из бюджета Европейского союза. Конкретных сумм и сроков возможных ограничений господин Фицо не назвал.
Подробнее — в материале «Ъ» «Фридрих Мерц намерен разделить счет».
Словакия
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Германия
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