«В СИЗО ему лучше, чем в армии»

Отец тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, рассказал, что сын действовал осознанно и сейчас он «абсолютно адекватный». На встрече в СИЗО сын рассказал ему об издевательствах в войсковой части, но конкретно про сексуальное насилие речи не шло. Впрочем, отец уверен, что Рамиля довели «до крайней точки».

Отец Рамиля Шамсутдинова Салим рассказал “Ъ-Урал”, что условия содержания его сына в СИЗО лучше, чем в армии. «Меня поразили его слова о том, что кормят в СИЗО намного лучше, чем в армии — три раза в день. В камере содержится четыре человека, там установлены новые унитазы, плинтусы сделали», — рассказал Салим Шамсутдинов после встречи с сыном.

Рамиль Шамсутдинов арестован до 27 декабря по обвинению в убийстве своих сослуживцев. ЧП произошло 25 октября солдат расстрелял двух офицеров и шестерых рядовых. В Минобороны РФ инцидент связали с «нервным срывом по личным обстоятельствам». Следователи проверяют несколько версий, среди которых — неуставные отношения в части и преследование обвиняемого из-за его национальности. Комиссия Минобороны во время проверки не подтвердила физическое насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова, но установила, что у него был личный конфликт с офицером. Сам солдат рассказал, что сослуживцы отобрали у него деньги и телефон, а в день трагедии лейтенант обещал его «опустить». «Так и сказали, предупредили, что изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — цитирует солдата telegram-канал Baza. По данным портала 72.ru, конфликт у Рамиля Шамстудинова мог быть с убитым им старшим лейтенантом Данилом Пьянковым.

Салим Шамсутдинов подтвердил информацию о том, что при поступлении в часть у сына отобрали телефон и что над ним издевались офицеры. «Комитет "Солдатских матерей" говорит, что в таких случаях нужно обращаться по телефону доверия или к офицерам. Но как Рамиль мог позвонить, если у него не было телефона? Он вытащил свою симку и пользовался телефонами других сослуживцев, с которыми поступил в эту часть. И как он будет жаловаться офицерам, если они сами над ним издевались? Он был загнан в угол», — рассказал отец. По его словам, конкретно о сексуальном насилии они с сыном не говорили, однако отец не исключает, что оно было. «Дедовщина ведь включает и мелкое хулиганство, и побои, и издевательства. Мы не могли при встрече говорить обо всем, но сын дал понять, что его довели до крайней точки. Он действовал осознанно, при встрече я убедился, что он не изменился — он абсолютно адекватный»,— Шамсутдинов-старший.

Отец также опроверг информацию о том, что на поведение срочника повлияли компьютерные игры. Ранее лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили, что дедовщины в российской армии нет. В инциденте, по их словам, виноваты система воспитания и компьютерные игры.

«Мы живем в деревне, у нас компьютер появился только лет пять назад. Когда он поступил в училище, я купил ему ноутбук для учебы. Он мог посидеть в соцсетях, но играми не увлекался. Однажды скачал Dota, но сказал, что ему неинтересно, что это какая-то детская игрушка», — рассказал Шамсутдинов-старший, добавив, что сын чаще всего выполнял домашние дела.





«Он всегда находил работу, даже когда я не говорил ему сделать что-то конкретное», — пояснил отец.

По его словам, сегодня они второй раз встретятся со следователями, после этого семья планирует покинуть Читу. Подробности встречи с адвокатами Салим Шамсутлинов сообщать не стал, пояснив, что ему нельзя разглашать некоторые подробности дела.

Дарья Соколова