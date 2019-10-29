Рамиль Шамсутдинов арестован

Вчера Читинский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал рядового Рамиля Шамсутдинова, застрелившего восьмерых своих сослуживцев из автомата. Следствие предъявило ему обвинение в убийстве двух и более лиц. Напомним, 25 октября в войсковой части №54160, расположенной в закрытом поселке Горный Забайкальского края, при смене караула солдат-срочник открыл огонь по другим военнослужащим. Погибли два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое военнослужащих получили тяжелые ранения. Один из них, рядовой Евгений Графов, только вчера пришел в сознание.



Решение о мере пресечения для Рамиля Шамсутдинова выносил Читинский гарнизонный военный суд. Следственное управление СКР по Восточному военному округу, предъявившее ему обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), настаивало на аресте подозреваемого. «По результатам рассмотрения данного постановления обвиняемому Шамсутдинову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца»,— говорится в сообщении на официальном сайте военного суда. Решение выносилось в открытом судебном заседании. Источник „Ъ“ в силовых структурах сообщил, что, вероятнее всего, господин Шамсутдинов из зала суда был перевезен в обычное СИЗО. Также стало известно, что обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна будет установить его психическое состояние в момент трагедии. Как сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, для экспертизы господина Шамсутдинова могли привезти в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, расположенный на базе 321-го военного госпиталя в Чите.

Напомним, 25 октября в войсковой части №54160, расположенной в 85 км от Читы в закрытом поселке Горный Забайкальского края, во время смены караула рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате были убиты два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое военнослужащих тяжело ранены. Сам стрелявший сразу был задержан, сопротивления он не оказывал. Вчера одного из пострадавших — срочника Евгения Графова — с тяжелейшей травмой головы доставили в Москву, где, как сообщают его родственники, он пришел в сознание.

В Минобороны заявили, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, который мог быть вызван личными обстоятельствами, не связанными со службой.

Разбираться в обстоятельствах происшедшего в субботу в часть прилетела комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. Однако в публичном пространстве все чаще звучит версия, что причиной трагедии могла стать дедовщина. По данным источников „Ъ“ в следственных органах, проверяется несколько версий, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Юрист Анастасия Коптеева, сообщала „Ъ“, что среди убитых были двое демобилизованных, которые на следующий день должны были уехать из части домой.

По неофициальным данным сегодня в поселке Горный пройдут похороны двоих погибших.

Екатерина Еременко, Иркутск