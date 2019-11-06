Защита тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в Забайкалье, будет настаивать на переквалификации дела на менее тяжкий состав — убийство в состоянии аффекта (ч.2 ст. 107 УК РФ). Санкция по ней предусматривает пять лет лишения свободы. Сейчас солдату предъявлено обвинение по делу об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст.105 УК РФ) и он может получить пожизненный срок.

По словам одного из защитников солдата — Руслана Нагиева, «судебная практика показывает, что солдаты совершают такие поступки в состоянии аффекта». «Мы не исключаем, что наша тактика будет основана на этом», — добавил он. Помимо господина Нагиева защищать Шасутдинова будут Саид-Магомед Чапанов и Равиль Тугушев.

Днем в среду стали известны некоторые подробности допроса срочника. Он рассказал о том, как в части у него отбирали телефон и деньги, а в день трагедии обещали «опустить». «Так и сказали, предупредили, что изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?», — цитирует солдата telegram-канал Baza.

В результате вечером 25 октября Рамиль Шамсутдинов после смены с поста комплекса подготовки ДСОО разрядил два магазина в сослуживцев. Погибли восемь человек: командир дежурной смены капитан Евсеев, начальник подразделения немедленного реагирования старший лейтенант Пьянков, помощники последнего сержант контрактной службы Ковалев и рядовой Богомолов, ефрейтор Андреев, а также рядовые Никишин, Куропов и Покотило. Еще двое ранены.

В Минобороны изначально отрицали версию физического насилия над солдатом и считали, что у него был «нервный срыв по личным обстоятельствам». Впрочем, следователи проверяют и версию неуставных отношений. В эту версию верят родные и друзья Рамиля Шамстутдинова. На родине солдата — в поселке Вагай Тюменской области — ему помогли собрать деньги на адвокатов.

Министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал работу командиров с личным составом в Забайкальской части и заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» Шамсутдинов не мог быть назначен в караул, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомого с результатами прошедшего в пятницу закрытого совещания в Минобороны по итогам расследования ЧП. Господин Шойгу приказал направлять в армейские подразделения охраны на длительные — более трех суток — задания только контрактников, а не солдат срочной службы.

Как началось расследование трагедии в Забайкалье, читайте в материале «Мальчики терпели издевательства и просили не поднимать эту тему»

Дарья Соколова