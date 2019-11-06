Общественники заступились за Минобороны в деле Рамиля Шамсутдинова

Лидеры общественных организаций «Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей России» заявили, что дедовщины в российской армии нет, а в массовом расстреле, совершенном рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье, виноваты система воспитания и компьютерные игры.

Председатель президиума «Офицеров» Сергей Липовой считает, что для предотвращения таких преступлений нужно наладить работу психологов, а Роскомнадзор должен блокировать доступ к жестоким компьютерным играм в интернете.

Он заявил, что «судя по всему, Шамсутдинов сознательно расстрелял своих сослуживцев», добавив, что у рядового «как будто смешалась компьютерная реальность с жизненной».

Председатель «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская и вовсе заявила, что «интернет надо закрывать».

Она допустила, что «парень не выдержал» конфликтов с сослуживцами, и признала наличие дедовщины в российских воинских частях, но заявила, что в большинстве своем они касаются вымогательства материальных ценностей контрактниками у срочников.

Напомним, трагедия произошла 25 октября, рядовой из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев, восемь человек погибли, двое были ранены. Солдат арестован до 27 декабря по делу об убийстве (ст.105 УК РФ). Следствие проверяет несколько версий происшествия, в том числе о неуставных отношениях в части и версию преследования обвиняемого из-за его национальности. Источник “Ъ”, близкий к следствию по делу об убийстве, сообщал о жестких неуставных отношениях.

Подробнее о том, что правозащитники и общественники думают о дедовщине в армии, читайте в материале «Компьютерная реальность смешалась с жизненной»