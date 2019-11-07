Туристам предложат быть ближе к земле

Созданный в этом году петербургскими бизнесменами на базе нескольких сельхозпредприятий Инвестиционно-аграрный фонд планирует продвигать собственную продукцию за счет создания экокурортов. Первые проекты компания планирует реализовать в Новгородской области и Армении. Эксперты не исключают, что курорты могут привлечь туристов, но сомневаются, что им удастся повысить узнаваемость бренда.

АО «Инвестиционно-аграрный фонд» (ИАФ) будет развивать экокурорты на своих землях в Новгородской области и Армении, сообщили “Ъ” в самой компании. Там не раскрыли объем инвестиций. Запустить эти проекты ИАФ планирует до начала 2021 года: они должны приносить собственникам по 400 млн руб. дохода в год и окупиться в течение двух-трех лет. В дальнейшем речь может пойти о создании аналогичных кластеров рядом со всеми центрами производства сельхозпродукции компании. Исполнительный директор ИАФ Марина Строгая пояснила, что туристическое направление бизнеса должно повысить привлекательность выпускаемой фондом аграрной продукции.

ИАФ создан в 2019 году путем консолидации различных сельскохозяйственных предприятий с локальными брендами по всей стране. Размер производства и общий земельный банк ИАФ не раскрывается. Основатели ИАФ — петербургские бизнесмены: владелец частной управляющей компании ПАО ГИТ Грант Агасьян контролирует 41%, такой же пакет у его партнера Армена Автанделяна, еще 17% у Валентины Клопенко, свидетельствуют данные Kartoteka.ru. Госпожа Клопенко — супруга Егора Клопенко, ранее занимавшего пост гендиректора ГИТ, следует из информации на ее странице в Instagram. ГИТ позиционирует себя как «одного из лидеров российского рынка ЖКХ» и управляет недвижимостью общей площадью более 6 млн кв. м на северо-западе страны, сообщал ранее «Ъ-СПб». В сентябре 2019 года о намерении подать заявление о банкротстве шести управляющих компаний ГИТ из-за долга в 730 млн руб. заявлял ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга».

В ИАФ рассказывают, что в Новгородской области проект будет реализован на 100 га недалеко от города Пестово. Он предполагает строительство 50 домов, где смогут проживать около 500 гостей единовременно, 50 га из этой территории компания рассчитывает отвести под сафари-парк с животными, проживающими в этих широтах, дополнительно будут организованы условия для рыбалки. В ИАФ поясняют, что рядом с этим комплексом компания занимается выращиванием пшеницы и картофеля. В Армении речь пойдет о развитии 20 га рядом с селом Цовазард у озера Севан, где компания выращивает виноград и фрукты. Здесь запланировано строительство экодеревни на 10 коттеджей, на 100–150 человек, а также спа-комплекса.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что само по себе развитие экокурортов приведет к повышению узнаваемости сельскохозяйственной продукции. «Это, как правило, небрендированные товары, которые ритейлеры закупают на тендерах»,— объясняет он. При этом он не исключает, что благодаря наличию собственных земель и производства экокурорты окажутся экономически эффективны за счет синергетического эффекта. Развитие экотуризма может быть также способом капитализации земельных активов. Гендиректор «Гео Девелопмент» Максим Лещев объясняет, что для организации временного размещения туристов компании не придется переводить сельскохозяйственные участки в другие категорию.

ИАФ — не единственный агрохолдинг, решивший развивать альтернативные направления бизнеса. Одному из крупнейших в России винодельческих предприятий «Фанагория», по собственным данным, принадлежат два ресторана в Краснодарском крае. Но по словам гендиректора компании Петра Романишина, это скорее имиджевый проект, чем направленный на продвижение продукции и повышение продаж. Доля реализованной через рестораны продукции в общем объеме продаж «Фанагории» составляет менее 1%, уточняет господин Романишин.

Александра Мерцалова, Мария Котова